Sting: 30 lat "The Soul Cages". Specjalna wersja z dodatkowymi nagraniami

Tylko w wersji cyfrowej ukazała się specjalna wersja trzeciej solowej płyty Stinga - "The Soul Cages". Wydawnictwo poszerzone zostało aż o 13 nagrań bonusowych.

Sting w 1991 r. /Barbara Alper /Getty Images

Wydana 22 stycznia 1991 roku płyta "The Soul Cages" uchodzi za najmroczniejszy album w solowym dorobku Stinga. "To płyta o żałobie" - nie ukrywał brytyjski muzyk, który kilka lat wcześniej w krótkim odstępie czasu stracił oboje rodziców.

W 1986 r. zmarła jego matka Audrey, a rok później także na raka odszedł Ernest Matthew Sumner. Sting nie wziął udziału w pogrzebie żadnego z rodziców, tłumacząc to później, że media nie uszanowałyby prywatności jego rodziny w tych chwilach.



"Kiedy tracisz obu rodziców, zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś sierotą. 'The Soul Cages' to album o żałobie. Smutek też jest dobrą rzeczą, żeby móc głęboko poczuć swoją stratę" - mówił w 1999 roku Sting w magazynie "Billboard".

Z okazji okrągłego jubileuszu wydawnictwa, wersję cyfrową pokrytej platyną płyty poszerzono o 13 dodatkowych nagrań. Poza dziewięcioma oryginalnymi utworami, zawiera ona remiksy, poszerzone edycje piosenek, a także włoską wersję "Mad About You" oraz zaśpiewane po hiszpańsku "Why Should I Cry ForYou?". Aż siedem z tych bonusów po raz pierwszy zostało udostępnionych w streamingu oraz do pobrania.

Album przyniósł przeboje "All This Time", "Mad About You", "Why Should I Cry For You" i "The Soul Cages".

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa polski koncert Stinga został przeniesiony na 24 lipca (PGE Narodowy w Warszawie).



Sting dotychczas sprzedał ponad 100 mln płyt na całym świecie (solo i z zespołem The Police), zdobył najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia. Latem 2018 r. wydał wspólny album z Shaggym "44/876", który w Polsce ma już status złotej płyty.