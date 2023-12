Chad Allan zmarł pod koniec listopada. Smutne wieści o śmierci artysty przekazała jego żona. "Miły i skromny człowiek, którego będzie brakować rodzinie i bliskim" - czytamy w pożegnaniu.

Kim był Chad Allan?

The Guess Who to działająca od lat 60. kanadyjska kapela rockowa, której założycielem, pierwszym wokalistą i gitarzystą był Chad Allan.

Zespół początkowo działał pod szyldami Chad Allan and The Reflections, a następnie Chad Allan and The Expressions. Grupa ostatecznie po decyzji kanadyjskiej wytwórni Quality Records, zaczęła podpisywać się jako The Guess Who, a tożsamość muzyków przez pewien czas była utrzymywana w tajemnicy, aby podsycić zainteresowanie składem (miało to wywołać spekulacje, że za projektem stoi oryginalny skład The Who).

Pierwszym przebojem zespołu był utwór "Shakin' All Over", który podbił radiostacje w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii.

Allan w formacji działał do 1966, nagrywając z nią łącznie trzy płyty. W składzie zastąpił go Bruce Decker, natomiast głównym wokalistą został Burton Cummings.

Po jego odejściu z zespołu, formacja w latach 70. skręciła mocniej w stronę hard rocka, nagrywając m.in. wielki przebój "American Woman", w kolejnych latach odświeżony przez Lenny'ego Kravitza.

Chad Allan kontynuował karierę do 2017 roku. Działalność muzyczną zawiesił po przebytym udarze.