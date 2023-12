38-letni Abe Stoklasa zmarł niespodziewanie. Zszokowani przyjaciele potwierdzili jego śmierci i pożegnali go w mediach społecznościowych.

"Nie będzie innego Abe'a Stoklasy. Będzie mi ciebie brakowało" - napisał Charles Kelley z zespołu Lady A.

Kim był Abe Stoklasa?

Abe Stoklasa był cenionym w środowisku country autorem piosenek. Pisał utwory dla takich gwiazd gatunku jak: Tim McGraw, Charlie Worsham, Chris Lane i trio Lady A.

Koncertował i grał na instrumentach już od najmłodszych lat, kiedy jego ojciec wprowadził go do swojego zespołu. Po przeprowadzce do Tennessee muzyk założył własną grupę, jednak po jakimś czasie zrezygnował z niej i zdecydował się na pisanie i komponowanie.

Jego talent zwrócił uwagę innych kompozytorów muzyki country - Mike'a Reida i Marka D. Sandersa. Wkrótce Stoklasa zaczął tworzyć przeboje dla wielu gwiazdy: Tima McGrawa, Davida Naila, Billy’ego Curringtona, Lady A oraz Chrisa Lane'a. Napisana dla tego ostatniego piosenka "Fix" trafiła na pierwsze miejsce Country Airlplay zestawienia Billboard.

Pracował również nad solową płytą Charlesa Kelleya z Lady A - "The Driver".