Nie podano przyczyny śmierci Mylesa Goodwyna. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w tych trudnych chwilach.

Wiadomo, że 75-letni muzyk miał spore problemy zdrowotne (chorował m.in. na cukrzycę). To właśnie one stały za decyzją o rezygnacji z występów na scenie w marcu tego roku.

Wokalista, gitarzysta i kompozytor był liderem grupy April Wine począwszy od garażowych początków w końcówce lat 60. To z nim na czele zespół osiągał największe sukcesy sprzedając płyty w wielomilionowych nakładach.

Status przebojów (przede wszystkim w Kanadzie) zdobyły utwory głównie z lat 70. i 80.: "You Could Have Been a Lady", "Tonite Is a Wonderful Time to Fall in Love", "Roller", "I Like to Rock", "Sign of the Gypsy Queen" i "Just Between You and Me". Grupa poprzedzała na scenie m.in. Ike & Tina Turner, Jethro Tull, Guess Who, Badfinger, Styx, Rush, Journey, Uriah Heep i Steviego Wondera. W marcu 1977 r. wystąpiła w legendarnym klubie El Mocambo w Toronto u boku The Rolling Stones.

Clip April Wine I Like to Rock

W latach 80. Goodwyn przeniósł się z Kanady na Bahamy, co oznaczało zawieszenie działalności zespołu. Do powrotu doszło pod koniec lat 80. Ostatnim studyjnym materiałem April Wine pozostaje "Roughly Speaking" z 2006 r. Formacja aż 11 razy była nominowana do Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy), ale nigdy nie otrzymała statuetki.

Myles Goodwyn miał też w dorobku dwie solowe płyty: "Myles Goodwyn" (1988) i "Myles Goodwyn and Friends of the Blues" (2018).



Dodajmy, że nie żyją też dwaj basiści April Wine - Jim Clench odszedł w 2010 r. na raka płuc, a jego następca Steve Lang zmarł w 2017 r. z powodu choroby Parkinsona.