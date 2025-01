Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei (Szwajcaria) w dniach 13, 15 (półfinały) i 17 maja (finał). To efekt wygranej Nemo z piosenką "The Code" w 2024 r.

"Teledysk przedstawia wzruszającą opowieść o pasji, której siła potrafi pokonać wszelkie przeciwności losu. Pokazuje też, że każdy z nas jest kreatorem własnego losu i jeśli w coś naprawdę wierzymy, to może to się spełnić. Każda scena pulsuje energią, a za sercem kryje się przesłanie: pasja do tańca i śpiewania jest latarnią, która prowadzi przez życie. Ten teledysk to nie tylko hołd dla sztuki, ale także inspiracja dla wszystkich, którzy szukają sensu życia - przypomnienie, że w każdym z nas drzemie siła, by odnaleźć światło i dać się prowadzić swojej pasji" - czytamy w opisie klipu "Destiny".