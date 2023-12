W 1958 roku 23-letni Elvis Presley wstąpił do armii, Beatlesi jeszcze jako The Quarrymen zarejestrowali swą pierwszą piosenkę, a Domenico Modugno i jego utwór "Nel blu, dipinto di blu" (przemianowany później na "Volare") zajął 3. miejsce w trzecim konkursie Eurowizji.

Tego samego roku, dokładniej 24 listopada 1958, ukazała się piosenka Brendy Lee "Rockin' Around The Christmas Tree". Piosenka przez lata była przypominana w okresie świątecznym za sprawą reklam telewizyjnych i filmów fabularnych. Popularności przysporzyło jej wykorzystanie m.in. w "Kevinie samym w domu".

Po 65 latach od premiery utwór doczekał się teledysku z prawdziwego zdarzenia - widzimy w nim 78-letnią Brendę Lee, która wraz z rodziną przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Wyjątkowy klip zwiastował powrót piosenki na listy przebojów. Choć od 2019 roku utwór notorycznie wracał do notowania, to kończył zwykle na 2. miejscu, nie będąc w stanie pokonać Mariah Carey i jej hitu "All I Want For Christmas". Na przestrzeni wielu dekad nigdy nie osiągnęła szczytu listy Billboard, a w tym roku ta sztuka się udała!

Brenda Lee i jej "Rockin' Around The Christmas Tree" na szczycie listy przebojów po 65 latach

To trzecia piosenka w dorobku Brendy Lee, która wylądowała na 1. miejscu zestawienia - wcześniej udało się jej to jedynie w 1960 roku z dwoma utworami, "I'm Sorry" i "I Want To Be Wanted". "Nigdy nie sądziłam, że 'Rockin' Around...' będzie moim najbardziej rozpoznawalnym numerem" - stwierdziła niedawno Lee, która 11 grudnia skończy 79 lat.



Utwór "Rockin' Around the Christmas Tree" napisał Johnny Marks, ekspert od piosenek świątecznych, który wcześniej stworzył już m.in. "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" i "A Holly Jolly Christmas". W utworze słychać dojrzały, kobiecy głos, a w rzeczywistości należał do nastoletniej Brendy Lee.

"Miałam tylko 12 lat [sic] i nie odniosłam dużego sukcesu w nagraniach, ale z jakiegoś powodu usłyszał mnie i chciał, żebym to zaśpiewała. I zrobiłam to" - mówiła wokalistka w wywiadzie dla "The Tennessean" w 2019 roku.

Utrzymany w stylu rockabilly przebój jest jedną z najpopularniejszych piosenek świątecznych w USA. Brenda Lee swoim wyczynem pobiła rekord Louisa Armstronga z 1964 roku, gdy w wieku 62 lat zdobył numer jeden utworem "Hello, Dolly".

