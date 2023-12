Cher zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu z piosenką świąteczną "DJ Play a Christmas Song". Jest to jej kolejna, a zarazem pierwsza od dekady piosenka, która trafiła na listę. Wcześniej było to "Woman's World" z 2013 roku.

Gwiazda dołączyła do dość wąskiego, ale zacnego grona - grupy The Rolling Stones. Podobnie jak oni, w każdej z siedmiu ostatnich dekad miała choć jeden hit na liście przebojów. Pierwszym numerem 1. Cher była piosenka nagrana z mężem, Sonnym Bono, czyli "I Got You Babe" z 1965 roku. Wokalistka miała wtedy zaledwie 19 lat.

Reklama

Od tego czasu udawało jej się co jakiś czas umieszczać na topie kolejne swoje hity. Swój najnowszy wydała w wieku 77 lat!

Wideo youtube

Fenomenalny rekord Cher. Od siedmiu dekad serwuje hity

W latach 70., miała aż cztery przeboje - jeden z Sonnym, "All I Ever Need Is You" (1971), a także trzy solowe: "Gypsys, Tramps & Thieves" (1971), "Half-Breed" (1973) i "Dark Lady" (1974).

Kolejna dekada przyniosła jej hit "If I Could Turn Back Time" (1989), a lata 90. - "Strong Enough" i "All or Nothing" (oba w 1998 roku) i największy, nieśmiertelny hit "Believe" (1999). W latach dwutysięcznych cieszyła się z sukcesu piosenek "Song for the Lonely" i "A Different Kind of Love Song" (2002), a także "When the Money's Gone" (2003). Ostatnie dziesięciolecie przyniosło jej dwa przeboje: "You Haven't Seen the Last of Me" (2011) oraz "Woman's World" (2013).

Zaledwie miesiąc temu z podobnego osiągnięcia cieszyli się muzycy The Rolling Stones, którzy mieli pierwszy przebój w 1965 roku. Mowa o legendarnym "(I Can't Get No) Satisfaction". Później do grona przebojów na liście dołączały m.in. "Miss You", "Paint it Black" czy "Angie".

Wideo youtube

Czytaj też: