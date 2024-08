W szeregach parającego się - jak to określono - eksperymentalnym metalem Blindead 23 figurują także Szwed Roger Öjersson , gitarzysta Katatonii i Tiamat ; Maciej Janas , grający na gitarze wokalista polskiej formacji Ketha ; Paweł "Pavulon" Jaroszewicz , perkusista warszawskich grup Antigama i Obscure Sphinx , a także były członek m.in. Vadera i Hate ; oraz Vinicius Nunes .

"Po kilku latach wypalenia, obudziła się moja kreatywność. Nigdy do tej pory nie komponowałem z tak czystym umysłem, pewnością siebie oraz wolnością. Napisałem wtedy większość albumu, który skończyliśmy i nagraliśmy z nowym składem w 2023 roku. Z powodów niezależnych od nas zostanie on dokończony i wydany nieco później. Ta sytuacja była natomiast bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia pracy nad nową muzyką" - opowiada Havok.