Czwarty album Messa (wł. msza) wyprodukował w całości Maurizio "Icio" Baggio. Okładkę "The Spin" zaprojektował Nico Vascellari. W utworze "The Dress" na trąbce zagrał gościnnie Michele Tedesco, a w kompozycji "Fire On The Roof" Andrea Mantione, klawiszowiec Nuovo Testamento.

Messa: "The Spin" - w głąb lat 80.

"Kiedy nagrywaliśmy 'Close' (poprzedni album z 2022 r.), chcieliśmy być wszyscy razem w jednym miejscu. Tym razem zrobiliśmy coś dokładnie odwrotnego. Nową płytę zarejestrowaliśmy w trzech różnych miejscach i okresach. By uzyskać spójność od początku do końca, wielokrotnie zmienialiśmy aranżacje tego samego materiału muzycznego. Zależało nam też na tym, by utwory sprawdzały się w najbardziej podstawowej strukturze, unikając jednocześnie zbytniego powtarzania się. Zastosowaliśmy prostą regułę: jeśli usłyszysz tę samą rzecz dwukrotnie, to wystarczy. Trzykrotnie? Zaczyna robić się nudno" - proces nagraniowy "The Spin" przybliża włoski kwartet.

Eklektyczny styl grania włoskich alchemików doom metalu, jak określa swoich nowych podopiecznych słynna Metal Blade Records, nie ogranicza się tylko do wspomnianego gatunku, sięgając do jazzu i bluesa, muzyki filmowej i progresywnej, ambientu, punka, a nawet black metalu. Brzmienie "The Spin" wzbogacono o kolejny pierwiastek - pierwotny gotycki rock z lat 80. Wśród inspiracji, które wpłynęły na kształt nowego dokonania zespół wymienia przede wszystkim płyty Sisters Of Mercy i Virgin Prunes, a także takie nazwy i nazwiska jak Killing Joke, Mercyful Fate, Jimmy Page, Journey, The Sound, Boy Harsher i Vangelis.

"Nie lubimy się powtarzać i nieustannie poszukujemy nowych środków wyrazu, zachowując zarazem własną tożsamość. Tym razem wkroczyliśmy na obszary, których nigdy wcześniej nie odwiedzaliśmy, czyli lata 80. Zdajemy sobie sprawę, że wiele zespołów przed nami inspirowało się tą dekadą, postanowiliśmy jednak działać naturalnie i dać się ponieść, głównie dlatego, że mocno się w to angażujemy i kwestionujemy nasze poczynania. Przy tej płycie naszą inspiracją były raczej wczesny rock gotycki i dark wave, a nie późniejsze emanacje tych gatunków" - zaznaczyli Włosi.

Czwarty longplay Messa pilotuje singel "At Races" - ukłon w stronę kultowego brytyjskiego zespołu Jaza Colemana i Paula Fergusona.

"Utwór ten opowiada o presji, którą odczuwamy z zewnątrz. Oczekiwanie jest często źródłem cierpienia, brzemieniem, które kładą na naszych barkach inni ludzie. Kompozycja ta narodziła się z naszego uwielbienia dla dźwiękowego języka Killing Joke, a brzmienie gitar i syntezatorów nawiązuje do ich dokonania z lat 80." - precyzuje grupa z północnych Włoch, w której przy mikrofonie stroi obdarzona elegijnym głosem Sara Bianchin.

Do singla "At Races" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

"The Spin", którego premierę zaplanowano na 11 kwietnia, będzie pierwszym albumem Messa w barwach Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, na winylu oraz cyfrowo.

Messa - kim są?

Włoska formacja, która w zeszłym roku obchodziła 10. urodziny, dała się lepiej poznać w 2016 roku za sprawą debiutanckiego albumu "Belfry", dając początek eklektycznemu brzmieniu, które sam zespół określa mianem "scarlet doom". Dwa lata później światło dzienne ujrzał "Feast For Water", drugi longplay, który - podobnie jak debiut - wydała włoska Aural Music.

Ze sporym uznaniem wśród fanów i krytyków spotkał się również ich trzeci album "Close", którego opublikowaniem w 2022 roku zajęła się już fińska Svart Records. Rosnące zainteresowanie zjawiskowym brzmieniem Messa nie uszło uwadze słynnej amerykańskiej Metal Blade Records, która w połowie października 2024 roku podpisała kontrakt z kwartetem z Półwyspu Apenińskiego.

Skład Messa tworzą od samego początku perkusista Rocco Toaldo, grający na gitarze i basie Marco Zanin, gitarzysta prowadzący Alberto Piccolo oraz wokalistka Sara Bianchin.

Messa - szczegóły albumu "The Spin" (tracklista):

1. "Void Meridian"

2. "At Races"

3. "Fire On The Roof"

4. "Immolation"

5. "The Dress"

6. "Reveal"

7. "Thicker Blood".

Grażyna Łobaszewska w "The Voice Senior". Zaskoczyła nową wersją wielkiego przeboju TVP