Amerykanie z The Fray zaprezentują się polskiej publiczności 1 listopada - koncert w ramach świętowania 20-lecia płyty "How to Save a Life" odbędzie się w klubie Progresja w Warszawie. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 21 lutego o godzinie 10:00.

The Fray świętuje 20-lecie debiutanckiej płyty "How to Save a Life"

Rzadko się zdarza, by debiutancki album zespołu pokrył się czterokrotną platyną. Ta sztuka udała się jednak w 2005 roku pochodzącemu z Denver w stanie Colorado The Fray. Już pierwszy singel promujący płytę "How to Save a Life", czyli "Over My Head (Cable Car)", uplasował się na ósmej pozycji notowania Billboard Hot 100, a tytułowa kompozycja dotarła do jego trzeciego miejsca, zagościła w nim na 58 tygodni (!) oraz podbiła listy przebojów na całym świecie.

Album zdobył też cztery nominacje do Grammy.

W 2024 roku, po dekadzie braku aktywności od strony wydawniczej, zespół powrócił z EP-ką "The Fray Is Back". W obecnym składzie występują wokalista Joe King (do 2022 r., czyli odejścia głównego wokalisty Isaaca Slade'a pełnił funkcję gitarzysty), gitarzysta Dave Welsh i perkusista Ben Wysocki.

Na koncertach wspierają ich Kai Welch (instrumenty klawiszowe) i Dane Poppin (bas).

