"Unatøned" będzie 11. albumem w ponad 30-letniej karierze groove / thrashmetalowej formacji pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Robba Flynna, ikony słynnej metalowej sceny znad Zatoki San Francisco, byłego muzyka kultowych kalifornijskich grup Forbidden i Vio-lence, które wraz z Metalliką, Slayerem, Megadeth, Exodus, Testament czy Death Angel dały w latach 80. początek thrash metalowi z Bay Area.

Machine Head: "Unatøned" - wciąż tak samo zaciekli

"'Unatøned' to świadectwo impetu, album dopracowany do granic perfekcji, wykuty z twórczej dyscypliny i głodu, by posuwać się naprzód. To materiał bogaty w melancholijne melodie, ale i miażdżące riffy, niesiony podniosłymi zaśpiewami o miłości, stracie i smutku ku ryczącej mocy i niezmąconej pewności siebie. Choć to już 11. album Machine Head, zespół pozostaje tak samo zaciekły, aktualny i niepowstrzymany jak zawsze” – zapewniła kalifornijska grupa.

Do sieci trafił właśnie wideoklip do "Unbøund" - pierwszego singla z nowej płyty Machine Head. Możecie go sprawdzić poniżej:

Następca albumu "Of Kingdom And Crown" (2022 r.) będzie mieć swą premierę 25 kwietnia nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, kilka edycji winylowych, cyfrowo).

"Unatøned" - gdzie, z kim i kiedy przygotowano nowy materiał?

Płyta "Unatøned" powstała w studiach Robb's Jam Room, Sharkbite i Drop Of Sun Recording. Sesje nagraniowe odbywały się od połowy 2023 roku do grudnia roku 2024. Produkcją zajęli się Robb Flynn i Zack Ohren. Za miks odpowiadali dwaj brytyjscy fachowcy: Colin Richardson i Chris Clancy z Audioworks UK. Mastering wykonał zdobywca nagrody Grammy Ted Jensen. Autorem okładki "Unatøned" - podobnie jak poprzedniego albumu - jest Spiros Antoniou vel Seth Siro Anton, uznany grecki artysta, a zarazem grający na basie wokalista cenionej ateńskiej grupy Septicflesh spod znaku symfonicznego death metalu.

Przypomnijmy, że aktualne szeregi zespołu Robba Flynna uzupełniają basista Jared MacEachern, brytyjski perkusista Matt Alston oraz gitarzysta prowadzący Reece Scruggs (eks-Havok), który w ubiegłym roku oficjalne dołączył do składu Machine Head w miejsce Wacława "Vogga" Kiełtyki. Lider i gitarzysta pochodzącego z Krosna, deathmetalowego Decapitated udzielał się w barwach słynnej grupy z Oakland w latach 2019-2024, przyczyniając się m.in. do powstania "Of Kingdom And Crown" - poprzedniego albumu Machine Head z 2022 roku.

Machine Head - szczegóły albumu "Unatøned" (tracklista):

1. "Landscape Øf Thørns"

2. "Atømic Revelatiøns"

3. "Unbøund"

4. "Øutsider"

5. "Nøt Løng Før This Wørld"

6. "These Scars Wøn’t Define Us"

7. "Dustmaker"

8. "Bønescraper"

9. "Addicted Tø Pain"

10. "Bleeding Me Dry"

11. "Shards Øf Shattered Dreams"

12. "Scørn".

