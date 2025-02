"W tym roku Bestsellery Empiku od strony muzycznej wybrzmią pod znakiem różnorodności, zabawy i zaskoczeń. Zagramy przeboje występujących na gali artystów w całkowicie zmienionych aranżacjach nawiązujących do współczesnych trendów muzyki tanecznej i festiwalowej, ale i do klasyki muzyki popularnej lat 80. i 90." - zapowiadał Bartek Królik.

Bestsellery Empiku to nagrody przyznawane twórcom najpopularniejszych książek, muzyki i filmów. Podczas gali na scenie pojawiły się m.in. zaskakujące duety.

Na scenie pojawiła się także Kaśka Sochacka ("Szum") i nagrodzona statuetką sanah ("Było, minęło"), a po przerwie galę otworzył w solowym wydaniu Damiano David, wokalista grupy Maneskin ("Born With Broken Heart" plus fragment nadchodzącego singla "Next Summer"). Kolejny duet stworzyli Krzysztof Zalewski i Maria Peszek ("Z głowy" / "Pusto") oraz Oskar Cyms i Lanberry ("Cały czas" w aranżacji Bartka Królika). Po kolejnej przerwie piosenkę "Falochrony" zaśpiewała w mocno wyciętej sukience Roxie Węgiel wsparta przez Bartka Królika, a raper KęKę wykonał "Nadziei słowa".