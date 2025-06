Cała Polska zjedzie się w jedno miejsce. Fani zachwyceni najnowszym ogłoszeniem

Wśród zagranicznych artystów uwagę przykuwa Little Simz - artystka, która zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki płytom "Sometimes I Might Be Introvert" i "No Thank You". Jej twórczość łączy osobistą narrację z mistrzowskim flow i odważną produkcją. Obok niej na festiwalowej scenie pojawi się Girl in Red, ikona młodego pokolenia, której bezpośrednie teksty i emocjonalne brzmienie przyniosły międzynarodowy sukces.