Freddie Mercury nazywał ją "żoną". Była partnerka legendy Queen zgarnie fortunę

Po sprzedaży katalogu muzycznego grupy Queen za okrągły miliard funtów, mocno powiększy się i tak już imponujący majątek należący do Mary Austin, byłej partnerki i "miłości życia" Freddiego Mercury'ego. Wokalista nazywał 73-letnią obecnie kobietę swoją żoną i to jej poświęcił przebój "Love of My Life".