"W tym roku Bestsellery Empiku od strony muzycznej wybrzmią pod znakiem różnorodności, zabawy i zaskoczeń. Zagramy przeboje występujących na gali artystów w całkowicie zmienionych aranżacjach nawiązujących do współczesnych trendów muzyki tanecznej i festiwalowej, ale i do klasyki muzyki popularnej lat 80. i 90." - zapowiada Bartek Królik.

Bestsellery Empiku to nagrody przyznawane twórcom najpopularniejszych książek, muzyki i filmów. Podczas gali na scenie pojawią się m.in. zaskakujące duety.

Na scenie pojawią się m.in. Margaret razem z Małgorzatą Ostrowską ( "Meluzyna"), Oskar Cyms z Lanberry , Zalewski z Marią Peszek ( "Z głowy" ), Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni w piosence "Tam słońce, gdzie my" (podczas transmisji online), a także wykonawcy nominowani do Bestsellera Empiku 2024: sanah, Kaśka Sochacka (kategoria Pop & Rock i Artysta Muzyczny Roku) oraz KęKę (kategoria Rap & Hip-hop).

Muzyczne nominacje do Bestsellerów Empiku:

Billie Eilish - "Hit Me Hard and Soft"

sanah - "Kaprysy"

David Gilmour - "Luck and Strange"

Ekipa - "GenZie"

Kaśka Sochacka - "Ta druga"