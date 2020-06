Budka Suflera kontra Marek Torzewski. Padły poważne oskarżenia

1 / 9

Marek Torzewski w latach 1983-86 był solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. Wtedy wyemigrował z rodziną do Belgii, gdzie mieszka na stałe do tej pory. W 2002 r. Marek Torzewski (drugi z lewej) wziął udział w nagraniu piosenki "Oj kot!" do filmu "Zemsta" Andrzeja Wajdy. W piosence wystąpiły również takie gwiazdy polskiej sceny jak: Blue Cafe, Magda Femme, Artur Gadowski, Grzegorz Markowski (pierwszy z prawej), Patrycja Markowska, Kaja Paschalska, Andrzej Piaseczny (drugi z prawej), Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski (w środku), Justyna Steczkowska i Zbigniew Wodecki (pierwszy z lewej).