Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak znowu razem: "Niebo co dzień" zapowiedzią wspólnej płyty

Do sieci właśnie trafił utwór "Niebo co dzień", który jest pierwszą zapowiedzią wspólnego albumu Budki Suflera i Felicjana Andrzejczaka.

Felicjan Andrzejczak nagrał płytę z Budką Suflera /Artur Zawadzki / Reporter

Jesienią 2019 r. Budka Suflera reaktywowała się po pięciu latach. W składzie zabrakło wówczas wokalisty Krzysztofa Cugowskiego - za mikrofonem miejsce zajął Robert Żarczyński.

Podczas trasy zespół wspierali też wokaliści występujący wcześniej z Budką: Urszula, Izabela Trojanowska i Felicjan Andrzejczak. Koncerty przerwała śmierć lidera i klawiszowca Romualda Lipki. Muzyk zmarł 6 lutego w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci był nowotwór dróg żółciowych wątroby. Chorobę zdiagnozowano u niego w połowie 2019 r.



Niespełna cztery miesiące później premierę ma utwór "Niebo co dzień" nagrany z Felicjanem Andrzejczakiem.

"W 1982 roku nagraliśmy trzy utwory - 'Noc komety', 'Czas ołowiu', 'Jolka, Jolka, pamiętasz...'. Do wszystkich tekst napisał Marek Dutkiewicz. Do 'Czasu...' i 'Jolki' muzykę skomponował Romuald Lipko. Wszystkie trzy pieśni zaśpiewał Felicjan Andrzejczak. I chociaż cała ta sesja dostarczyła nam wiele radości i popularności, to 'Jolka' przeniosła nas do innej galaktyki, innego wymiaru. Przez ponad trzy dekady żaden koncert bez tego utworu nie był możliwy, a Felicjan był naszym stałym, wspaniałym gościem i wielką gwiazdą" - wspominają muzycy Budki Suflera.

"W ubiegłym roku, przed koncertem siedzieliśmy w garderobie hali Spodek w Katowicach. Lipko, [basista Mietek] Jurecki, Andrzejczak, [perkusista Tomasz] Zeliszewski. Nagle wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że 38 lat przyjaźni i koncertowania z Felkiem nie jest podsumowane żadną wspólną płytą. Niesamowite!" - dodają.

"Piosenka 'Niebo co dzień' to pierwszy utwór z płyty, którą tak bardzo wszyscy nagle zapragnęliśmy nagrać. W lutym tego roku przedwczesna śmierć Romka dopisała smutny scenariusz do wszystkich piosenek jakie nam zostawił. Ta oraz inne nowe piosenki nabrały dla nas niezwykłego, magicznego znaczenia" - kończą muzycy.



Romuald Lipko nie tylko napisał muzykę do największych przebojów Budki Suflera, takich jak "Jolka, Jolka pamiętasz", Takie tango", "Bal wszystkich świętych" ( sprawdź! ), "Cień wielkiej góry" ( posłuchaj! ), "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz" ( posłuchaj! ), "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da", ale również komponował dla innych artystów.

Pisał dla m.in. Anny Jantar ("Nic nie może wiecznie trwać" - posłuchaj! ), Urszuli ("Dmuchawce latawce wiatr" - posłuchaj! , "Malinowy król"), Zdzisławy Sośnickiej ("Aleja gwiazd" - sprawdź! ), Maryli Rodowicz ("Tak nam słodko, tak nam gorzko") czy Izabeli Trojanowskiej ("Jestem twoim grzechem", "Wszystko, czego dziś chcę" - sprawdź! ).