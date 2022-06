"Proof" zawiera trzy zupełnie nowe utwory - po jednym na każdej płycie. Każdy w innym gatunku, każdy z własnym przesłaniem - "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)", "Run BTS" i "For Youth". Całość to 48 piosenek, wśród których są zarówno największe przeboje zespołu, jak i solowe/poboczne numery poszczególnych członków formacji, a także niepublikowane nagrania i utwory specjalne.

CD1, "BTS chronicle" ("kornika BTS"), zawiera 19 utworów, w tym główne single z albumów BTS w kolejności w chronologicznej: "No More Dream", "N.O", "Boy In Luv", "Danger", "I NEED U", "RUN", "Burning Up (FIRE)", "Blood Sweat & Tears", "Spring Day", "DNA", "FAKE LOVE", "IDOL", "Boy With Luv (Feat. Halsey)", "ON", "Dynamite", "Life Goes On", "Butter" oraz nowy singel "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)".

Krążek otwiera zremasterowana wersja kawałka "Born Singer", który nieoficjalnie ukazał się w lipcu 2013 roku, miesiąc po debiucie BTS. Bazując na piosence "Born Singer" J. Cole'a, BTS skanalizowali emocje związane ze swoim debiutem. CD1 reprezentuje dziewięć lat historii BTS i udowadnia, że septet wciąż pisze własną historię.

Clip BTS Butter

"Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" promuje "Proof"

Główny singel z wydawnictwa, "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)", zamyka CD1. Piosenka opowiada o ostatnich 9 latach kariery BTS i stanowi zapowiedź nowego rozdziału. W realizacji nagrania udział wzięli RM, SUGA i j-hope.

Poruszająca melodia i pełne nadziei przesłanie o tym, że to, co najlepszy dopiero nadejdzie, wyśpiewane kojącymi głosami BTS, z pewnością rozpali serca fanów. "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" opowiada historię BTS, którzy stali się silniejsi, pokonując przeciwności losu i świętując swoje osiągnięcia. To także historia o tym, jak przeszłe i obecne chwile sprawiają, że z niecierpliwością czekamy na to, co będzie dalej z BTS. Teledysk w ciągu dwóch dni obejrzano 66 milionów razy.

Clip BTS Yet To Come (The Most Beautiful Moment)

Solowe utwory BTS

CD2 to zbiór 15 solowych/pobocznych utworów wybranych przez członków zespołu, które wypełnione są ich osobistymi przemyśleniami, emocjami i historiami. Zestaw otwiera "Run BTS", po którym pojawiają się "Intro : Persona", "Stay", "Moon", "Jamais Vu", "Trivia 轉: Seesaw", "BTS Cypher PT.3 : KILLER", "Outro : Ego", "Her", "Filter", "Friends", "Singularity", "00:00 (Zero O'Clock)", "Euphoria" oraz "Dimple".

Utwory te odzwierciedlają różne muzyczne odcienie i gusta każdego z członków oraz to, w jaki sposób te cechy razem składają się na charakter BTS jako grupy.

"Run BTS", który otwiera CD2, to energiczny, hiphopowy numer. Piosenka opowiada o 7 chłopakach z BTS, którzy wspierają się podczas ich wspólnej podróży oraz o determinacji, która napędza BTS do dalszego działania. Tekst traktuje też o upływającym czasie, a jednocześnie przybliża charakter każdego z członków grupy. W realizacji nagrania udział wzięli RM, SUGA, j-hope i Jung Kook.

Specjalny prezent dla fanów

CD3 to w założeniu prezent dla fanów, który zawiera utwory, nad którymi muzycy pracowali wcześniej, ale które nie zostały wydane na poprzednich albumach. Są to wersje demo z młodszymi głosami BTS, przybliżające przeszłość muzyków i stanowiące gratkę dla miłośników grupy.

CD3 składa się z 14 utworów: "JUMP (Demo Ver.)", "Young Love", "Boy In Luv (Demo Ver.)", "Quotation Mark", "I NEED U (Demo Ver.)", "Boyz with Fun (Demo Ver.)", "TonyMontana (with Jimin)", "Young Forever (RM Demo Ver.)", "Spring Day (V Demo Ver)", "DNA(j-hope Demo Ver.)", "Epiphany (Jin Demo Ver.)", "Seesaw (Demo Ver.)", "Still With You(Acapella)" i "For Youth".

"Young Love" i "Quotation Mark" to niewydane utwory, nad którymi zespół pracował w przeszłości. "Tony Montana (with Jimin)" pochodzi oryginalnie z mixtape’u Agusta D z 2016 roku w wersji, którą SUGA wykonał z Jiminem na spotkaniu fanów "BTS 2016 MUSTER [ARMY.ZIP+]".

"JUMP (Demo Ver.)", "Boy In Luv (Demo Ver.)", "I NEED U (Demo Ver.)", "Boyz with Fun(Demo Ver.)", "Young Forever (RM Demo Ver.)", "Spring Day (V Demo Ver)", "DNA (j-hopeDemo Ver.)", "Epiphany (Jin Demo Ver.)" i “Seesaw (Demo Ver.)" to wersje demo piosenek zespołu i poszczególnych muzyków. Piosenka "Still With You", którą Jung Kook sam wyprodukował pojawia się w wersji a capella.

Ponieważ płyta CD3 jest dedykowana fanom jako specjalny prezent, wszystkie utwory z wyjątkiem "For Youth" są dostępne tylko na CD. "For Youth" to nowy utwór dedykowany ARMY, czyli fanom BTS. RM, SUGA i j-hope wzięli udział w tworzeniu tego utworu.

Utwór rozpoczyna się od fragmentu wspomnień BTS i ARMY w postaci sampla "EPILOGUE: Young Forever" z albumu BTS z 2016 roku. Tekst wyraża wdzięczność zespołu dla fanów, dzięki którym przeżywają wspaniałą młodość. "Utwór niesie przesłanie, że ARMY jest naszym domem, a czas spędzony z ARMY jest naszą młodością, która będzie trwała wiecznie" - przekonują muzycy.