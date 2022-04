BTS to cieszący się ogromną popularnością koreański boysband, jedna z największych gwiazd k-popu - oglądalność ich teledysków idzie w setki milionów (klip "DNA" przekroczył miliard odsłon), a zespół bije kolejne rekordy (m.in 11 wpisów do Księgi Rekordów Guinnessa).

Zespół tworzą RM, Suga, V, Jimin, Jin, J-Hope i Jungkook. Mają oni między 23, a 28 lat, są zatem w wieku poborowym.

Niedawno świat obeszła informacja, że w związku z wielką mobilizacją w Korei Południowej, wszyscy młodzieńcy w wieku od 18 do 28 lat zostają powołani do wojska. Jak przekazał ambasador Korei Południowej w Wielkiej Brytanii, nie ominie to członków BTS, co wiąże się z zawieszeniem działalności muzycznej i koncertowej na co najmniej rok.

Mobilizacja związana jest z zagrożeniem ze strony Korei Północnej i Kim Dzong-Una.

Tymczasem grupa zapowiedziała nowy album. Pod koniec ostatniego dnia czteronocnej rezydentury grupy w Las Vegas, na ekranie pojawiła się data "2022.06.10" oraz napis: "We are bulletproof" (Jesteśmy kuloodporni).

Grupa zazwyczaj ujawnia informacje stopniowo. W tym filmie także nie ma żadnych dodatkowych informacji poza serią zdjęć. Nie jest jasne, czy "We Are Bulletproof" to tytuł albumu, tytuł singla czy jedynie hasło promocyjne. Nie da się jednak ukryć, że doskonale współgra ono z ostatnimi doniesieniami, o wstąpieniu przez gwiazdy k-popu do wojska.

Grupa opublikowała ten film także na Twitterze, podczas gdy jej wytwórnia, Big Hit Music, potwierdziła wydanie albumu w poście na platformie społeczności fanów, Weverse.

"Tu Big Hit Music. BTS powróci z kolejnym nowym albumem 10 czerwca 2022 roku. Szczegóły dotyczące nowego albumu zostaną podane w osobnym komunikacie w późniejszym terminie" - napisano.

Coldplay i BTS w jednym utworze?

W 2021 roku ukazała się piosenka "My Universe" (sprawdź tekst!) grupy Coldplay. W piosence gościnnie pojawili się członkowie K-popowej grupy BTS.

W obrazku "My Universe" przenosimy się do odległego miejsca w kosmosie, w którym muzyka jest zakazana. Colplay i BTS muszą się temu zakazowi przeciwstawić. Klip wyreżyserował Dave Meyers, znany m.in. dzięki poprzedniemu teledyskowi Coldplay pt. "Higher Power".

