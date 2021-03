Porównał zespół do wirusa. Wybuchł wielki skandal

Niemiecki prezenter radiowy, Matthias Matuschik, porównał na antenie zespół BTS do wirusa. Wylała się na niego fala krytyki.

BTS jest popularnym zespołem k-pop

BTS to cieszący się popularnością koreański boysband. Ostatnio opublikowali cover utworu "Fix You" oryginalnie wykonywanego przez Coldplay.

Po puszczeniu tej wersji piosenki na antenie radia Bayern 3, Matthias Matuschik, miał powiedzieć, że cover jest "bluźnierstwem", a sam BTS to "gówniany wirus, na którego wkrótce, mam nadzieję, również pojawi się szczepionka". Dodał też, że muzycy powinni udać się za to "na 20-letnie wakacje do Korei Północnej".



Te słowa wywołały oburzenie wśród fanów boysbandu, ale głos zabrały również inne gwiazdy. "Nieodpowiedzialne i oburzające oświadczenia w czasach, gdy mowa nienawiści i agresywne zachowania wobec azjatyckiej społeczności sięgają zenitu, są karygodne" - skomentowała Halsey.

"Prezenter Matthias Matuschik w absolutnie nieakceptowalny sposób stosuje nienawiść i rasizm. Popieram BTS i potępiam nienawiść pod każdym względem. Musimy być razem. Szerzcie miłość, a nie nienawiść" - dodał Steve Aoki.



W końcu oświadczenie wystosowała także stacja Bayern 3. "Matthias Matuschik prezentował własną opinię w ironicznej, przesadzonej formie. Jego słowa zraniły uczucia fanów BTS. Jednak on sam - jak nas zapewnił - nie miał takiego zamiaru. Chciał tylko wyrazić dezaprobatę wobec wspomnianej przeróbki. Nie zmienia to faktu, że jego słowa wielu was zraniły i zostały odebrane jako rasistowskie. Przepraszamy za to, jak tylko możemy" - napisali.

"Nie mam nic przeciwko Korei Południowej. Nie możecie mnie oskarżyć o ksenofobię tylko dlatego, że ten zespół pochodzi z Korei Południowej. Mam samochód z Korei Południowej i to najlepszy samochód w okolicy" - wytłumaczył z kolei sam prezenter.



