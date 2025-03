Następnie dojdzie do etapu sing off, po którym trenerzy ogłoszą ostateczny, trzyosobowy skład finałowy.

"Ale lipa. Już biorą tych do wywalenia w bitwach", "Niestety słabo, do odrzucenia w bitwach", "Na siłę już biorą, widać, że ostatni odcinek przesłuchań" - czytamy w komentarzach.

Tym razem większość pokazanych uczestników nie rzuciła trenerów na kolana. Wszystkie fotele odwrócili tylko Hania Laskowska ("Dance Monkey" Tones and I) oraz Kacper Wandor ("All By Myself" Céline Dion). Ta pierwsza wybrała Cleo, a Kacper zdecydował się dołączyć do drużyny Nataszy Urbańskiej.