Brutalnie szczere wyznania Britney Spears. "Zszokuje wszystkich"

Pierwsze informacje na temat powstania biografii Britney Spears pojawiły się już w zeszłym roku. Wyszło wówczas na jaw, że słynna amerykańska piosenkarka zamierza opowiedzieć skomplikowaną, pełną wzlotów i upadków historię swojego życia. Na kartach książki planuje przedstawić m.in. początki błyskotliwej kariery w branży muzycznej, drogę na szczyt, a także zmagania z problemami natury psychicznej i szeroko komentowaną przez media kuratelę, którą przez 13 lat sprawował nad nią jej ojciec.

W marcu zagraniczne media obwieściły, że artystka ukończyła pracę nad swoją biografią. Z informacji, do których dotarł serwis "Page Six" wynika, że dzieło Spears ukaże się już tej jesieni. 41-letnia gwiazda podpisała podobno lukratywny, bo wart aż 15 milionów dolarów, kontrakt z wydawnictwem Simon & Schuster. W tworzeniu książki autorce hitu "Toxic" pomagał Sam Lansky, ghostwriter, który w przeszłości współpracował m.in. z Adele, Madonną i Nicki Minaj.

"Książka Britney to opowieść o triumfie. Pojawią się w niej odniesienia do jej dzieciństwa, gdy jako mała dziewczynka marzyła o wielkiej karierze, ale też najtrudniejszych okresów z późniejszego życia, takich jak głośne zerwanie z Justinem Timberlake’em, moment, w którym zdecydowała się ogolić głowę czy walka, jaką toczyła z rodziną o uwolnienie się spod kurateli. To brutalnie szczera historia o przetrwaniu, szukaniu wyjścia z beznadziejnej sytuacji i odnalezieniu szczęścia u boku męża Sama Ashgariego. Ta książka zszokuje wszystkich" - ujawnił informator "Page Six".

Doniesienia te wywołały niemałe zamieszanie - i to nie tylko wśród fanów artystki. "The Sun" raportuje, że wydawnictwo, którego nakładem ma ukazać się biografia Spears, otrzymało listy od prawników "dwóch wpływowych gwiazdorów Hollywood" zaniepokojonych treścią nadchodzącej książki. "Britney chce iść na całość i ujawnić wiele niewygodnych faktów, a to budzi u niektórych strach. Ludzie, którzy znają Britney, boją się tego, co może o nich napisać. Wydawcy dostali oficjalne listy od adwokatów tych osób. Na ten moment nie wiadomo, kiedy książka ujrzy światło dzienne" - zdradziło źródło pisma.

Jak donosi brytyjski dziennik, opowiedzeniem historii życia i kariery Spears zainteresowany jest również znany scenarzysta i producent telewizyjny, Ryan Murphy. Twórca takich serialowych hitów, jak "Glee", "American Horror Story" czy "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera", zamierza ponoć nakręcić produkcję poświęconą niegdysiejszej "księżniczce popu".

"Ryan jest niesamowicie zafascynowany postacią Britney. Bardzo chciałby zaangażować ją w cały proces i powierzyć jej funkcję producentki" - wyjawił znajomy filmowca.

