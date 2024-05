Na początku 2023 roku wystartowała szumnie zapowiadana trasa koncertowa Bruce'a Springsteena i E Street Band. To pierwsze od sześciu lat międzynarodowe tournée zespołu.

Choć fani przyjmują weteranów niezwykle gorąco, intensywne koncerty (setlista obejmuje blisko 30 utworów) nie odbywają się bez przeszkód. Ze względów zdrowotnych najpierw odwołano najpierw trzy występy w marcu 2023 r., a później wszystkie koncerty w Ameryce Północnej zaplanowane od sierpnia do końca 2023 r. Wówczas przyczyną były zmagania z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Schorowany Bruce Springsteen odwołuje kolejne koncerty

W tym roku Boss i jego drużyna powrócili na scenę w drugiej połowie marca w Phoenix. Na początku maja muzycy przenieśli się do Europy - za nami pierwsze występy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jednak okazało się, że 74-letni muzyk ponownie zmaga się z infekcją.

Niemal w ostatniej chwili odwołano koncert w Marsylii (Francja), a teraz nadeszły kolejne smutne wieści - lekarze zabronili mu wystąpić w Pradze (Czechy) i Mediolanie (Włochy). Na wtorkowy występ w stolicy Czech wybierało się wielu Polaków, bo był to koncert najbliżej polskich granic. Springsteen do tej pory w ciągu swojej wieloletniej kariery do naszego kraju dotarł tylko raz - w maju 1997 r. zagrał dwa akustyczne koncerty w Warszawie.

"Po przełożeniu występu w Marsylii ze względu na problemy z wokalem dalsze badania i konsultacje doprowadziły do wniosku, że Bruce nie powinien występować przez następne dziesięć dni" - taki komunikat pojawił się na profilach Springsteena w mediach społecznościowych.



Do koncertowania Boss powróci 12 czerwca w Madrycie. Nowe daty odwołanych występów mają zostać ogłoszone wkrótce. Wiadomo, że w Europie Amerykanin pozostanie do 27 lipca, kiedy ma się odbyć drugi koncert w Londynie. W połowie sierpnia Springsteen wróci na trasę po Ameryce Północnej.

Podczas trwających koncertów rockman promuje ostatnie płyty "Letter to You" (2020) i "Only the Strong Survive" (album z coverami z 2022 r.).