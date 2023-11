Na początku tego roku wystartowała wyczekiwana trasa koncertowa Bruce'a Springsteena i E Street Band, która stanowi pierwsze od sześciu lat międzynarodowe tournée zespołu. Inauguracyjny występ, który odbył się 1 lutego w Tampa na Florydzie, został ciepło przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków. Magazyn "Rolling Stone" zachwycał się występem rockmanów, podkreślając, że dla widzów uczestnictwo w nim było "niezwykle emocjonalnym, a wręcz ekstatycznym" przeżyciem.

Obecnie rockman promuje swoją płytę z coverami "Only the Strong Survive".



Wiadomości Bruce Springsteen zepsuł branżę koncertową? "To jest twoja wina" Latem trasa została niespodziewanie przerwana z powodu problemów zdrowotnych Springsteena. Jak się później okazało, 74-letni amerykański gwiazdor estrady musiał przełożyć zaplanowane występy ze względu na zmagania z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Pod koniec września jasnym się stało, że muzyk nieprędko wróci na scenę. Dwudziestokrotny zdobywca nagrody Grammy odwołał wszystkie koncerty, które miały odbyć się w tym roku.

Sam piosenkarz w mediach społecznościowych przeprosił wówczas swoich fanów i zapewnił, że gdy tylko poczuje się lepiej, wróci na scenę. "Dziękuję za zrozumienie i wsparcie. Świetnie się bawiliśmy na naszych występach w USA i nie możemy się doczekać kolejnych wspaniałych chwil. Wrócimy niebawem. Bóg zapłać wszystkim, Bruce" - pisał artysta.

Bruce Springsteen wraca do zdrowia

W trasę wyruszy ponownie dopiero wiosną - najbliższy występ odbędzie się 19 marca 2024 roku w hali widowiskowej Footprint Center w Phoenix w stanie Arizona.

Nowymi informacjami na temat stanu zdrowia "The Bossa" podzielił się tymczasem jego kolega z E Street Band, Steven Van Zandt. W rozmowie z magazynem "People" gitarzysta powiedział, że Springsteen "jest w znakomitej formie". Jak podkreślił, nie może się doczekać wznowienia tournée. "W marcu wrócimy silniejsi niż kiedykolwiek. Pierwsze sześć miesięcy trasy było bardzo intensywne. Wrócimy z tą samą intensywnością i będzie wspaniale" - zapewnił Van Zandt.

W połowie października Springsteen odniósł się do swoich kłopotów ze zdrowiem w prowadzonej przez siebie audycji radiowej "From My Home to Yours". Muzyk przywitał się ze słuchaczami słowami: "Tu wasza ulubiona gwiazda rocka, którą cholernie boli brzuch". Gwiazdor przy okazji podziękował fanom za okazane wsparcie. "Dziękuję wam za wyrozumiałość. Bardzo mi przykro z powodu odwołanych koncertów. Choć potrafię się śmiać ze swojej choroby, jest ona doprawdy potworna i nadal powoduje, że mój wewnętrzny świat trzęsie się w posadach" - wyjawił wówczas artysta.