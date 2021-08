Britney Spears walczy o wolność. Jest wniosek o natychmiastowe odsunięcie ojca od kurateli nad jej majątkiem

Wiadomości

Wszystko wskazuje na to, że dzień, w którym Britney Spears po 13 latach ubezwłasnowolnienia znowu będzie mogła sama stanowić o sobie i swoim majątku, jest coraz bliżej. Jej nowy prawnik złożył właśnie do sądu w Los Angeles wniosek, by ojciec wokalistki Jamie Spears został odsunięty od roli kuratora córki w trybie natychmiastowym. "Każdy dzień się liczy" - uzasadniał adwokat gwiazdy.

Britney Spears walczy o uwolnienie się od kurateli ojca /MEGA / The Mega Agency / Agencja FORUM