Britney Spears nie pojawi się na scenie, dopóki ojciec będzie nadal ją kontrolował

Britney Spears nie patyczkuje się już ze swoimi przeciwnikami. Na swoim instagramowym profilu pisze wprost: "Akceptuj mnie taką, jaką jestem lub pocałuj mnie w dup**, jedz gów** i stąpaj po Lego". Ta umiarkowanie grzeczna wypowiedź jest kolejnym sygnałem, że artystka przechodzi do ataku.



Od 23 czerwca, kiedy to piosenkarka zeznała przed sądem, jak bardzo kontroluje ją jej ojciec, otrzymała wiele wsparcia od fanów i innych gwiazd. Do tego wreszcie przy jej boku stanął adwokat z prawdziwego zdarzenia - Mathew Rosengart. Jego kancelaria zajmowała się sprawami największych gwiazd.

Mimo to wczorajszy post gwiazdy na Instagramie nie jest pozbawiony goryczy. Artystka zdradza bowiem, że ostatnie 13 lat jej życia zabiło jej marzenia i doprowadziło do zawieszenia kariery muzycznej. "Mam dość błagania o pozwolenie na zamieszczenie nowego utworu na płycie. Wolę nie występować wcale" - stwierdziła Britney Spears. Dodała też, że smuci ją to, iż ludzie wciąż próbują w niej zabić to, co najcenniejsze - nadzieję.



Czy w związku z tym gwiazda zamierza złożyć broń? Bynajmniej. Kolejna rozprawa ma się odbyć 29 września. Do tego czasu Britney Spears i jej nowy prawnik powinni złożyć oficjalną skargę na sposób sprawowania kurateli przez ojca piosenkarki i domagać się jej zniesienia. Z informacji, jakie podał serwis Yahoo wynika, że takie pismo jeszcze nie wpłynęło do sądu.