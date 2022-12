Informację o wyjątkowym wyróżnieniu przekazano w corocznej wiadomości na Nowy Rok. Za co Brian May z Queen trafił na tę listę docenionych osób?

Muzyk, który jest już komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego, a także doktorem nauk, został wyróżniony przez rodzinę królewską "za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej". Wspomina się także o jego muzyce, pasji do astrofizyki, a także walkę o prawa zwierząt.

Od teraz trzeba zwracać się do artysty per Sir, a jego żona Anita Dobson otrzymała tytuł Lady. Muzyk jest bardzo podekscytowany nowym wyróżnieniem.

"Jestem szczęśliwy i wdzięczny, że otrzymałem ten zaszczyt. Będę traktował je nie tyle jako nagrodę, ale bardziej jako coś, co będzie mnie popychać do kontynuowania walki o sprawiedliwość - aby być głosem dla tych, którzy głosu nie mają. Będę się starał być godnym - być tym Rycerzem w lśniącej zbroi" - skomentował May.

Brian May otrzymał tytuł Sira. Kim jest gitarzysta Queen?

Muzyk Queen był jednym z współzałożycieli legendarnego zespołu. Wraz z Freddiem Mercurym, Johnem Deaconem i Rogerem Taylorem przez 20 lat tworzył jednej z najsłynniejszych brytyjskich zespołów muzycznych. To on napisał legendarne piosenki jak "We Will Rock You", "Tie Your Mother Down", "The Show Must Go On" czy "Too Much Love Will Kill You".

Poza tym od młodzieńczych lat pasjonowała go astrofizyka. W 2007 roku, po wielu latach od porzucenia edukacji, uzyskał tytuł doktora nauk. W międzyczasie angażował się w walkę o prawa zwierząt. Głównie zajmuje go ochrona borsuków, jeży oraz lisów. Jest przeciwnikiem kłusownictwa, a także sojusznikiem natury.

