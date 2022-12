Black Eyed Peas wystąpi na Sylwestrze TVP. W składzie zabraknie Fergie

Black Eyed Peas ( posłuchaj! ) jest amerykańskim zespołem hip-hopowym, który powstał w Los Angeles w 1995 r. Aktualnie tworzą go: raper i piosenkarz Jaime Luis "Taboo" Gomez; b-boy, raper, producent muzyczny i perkusista Apl.de.ap (właśc. Allen Pineda Lindo), a także raper, producent i multiinstrumentalista Will.i.am (właśc. William James Adams). W Zakopanem towarzyszyć im będzie J. Rey Soul.

Black Eyed Peas na Sylwestrze Marzeń TVP

W najsłynniejszym składzie zespołu występowała także Fergie (lata 2003-2018), która dziś nie jest już w Black Eyed Peas. Wokalistka poszła własną artystyczną ścieżką.

Reklama

Grupa wylansowała kilka przebojów, m.in. "Where Is the Love?", "Shut Up", "My Humps", "Meet Me Halfway" czy "I Gotta Feeling". Według informacji podawanych przez Wirtualne Media, TVP było gotowe zapłacić zespołowi nawet 2 mln złotych. Później informowano, że grupa otrzyma nawet milion dolarów, czyli 4,5 mln złotych. "Występ zespołu Black Eyed Peas jest możliwy dzięki sponsorom 'Sylwestra Marzeń z Dwójką'" - informowało TVP.

Warto wspomnieć, że głównym sponsorem tegorocznego koncertu sylwestrowego Telewizji Polskiej jest państwowy koncern PKN Orlen.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Black Eyed Peas Meet Me Halfway

Sara James razem z Black Eyed Peas

Podczas koncertu Black Eyed Peas na scenie pojawi się także Sara James. Amerykanie spotkali się z polską wokalistką w finale "America's Got Talent". Wspólnie wykonają oni przebój "Let's Get It Started".



Zaledwie w poniedziałek inna gwiazda zrezygnowała z udziału w imprezie. Mel C ( sprawdź! ) napisała: "W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok" - czytaliśmy na jej Facebooku i Instagramie.

Artystka miała zrezygnować z udziału w imprezie z powodu popierania osób LGBT+, a które to - według internautów - mają być atakowane w publicznej telewizji.

W sieci roi się od komentarzy niezadowolonych internautów, którzy sądzą, że publiczne pieniądze są po raz kolejny marnotrawione. Jako przykład podają Mel C, która mimo że nie przyjedzie do Zakopanego, miała zainkasować nawet ok. 800 tysięcy złotych.

Sylwester Marzeń TVP w Zakopanem. Kto wystąpi?

Wśród ogłoszonych wykonawców są m.in. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska z synami, MaRina, Sara James , Viki Gabor , Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk z zespołem, Piękni i Młodzi, Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys , MiłyPan, Don Vasyl, Maja Hyży, Kasia Moś, Staszek Karpiel-Bułecka, Grupa KOMBI Łosowski, Kuba Szmajkowski, Daria, Komodo, Sławomir i Kajra, Thomas Anders, a także Dzidzio z Ukrainy.

Czytaj też:

Jest oświadczenie TVP po decyzji gwiazdy. Internauci wyśmiewają dziennikarza