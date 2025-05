Edyta Górniak to niekwestionowana legenda polskiej estrady, która na scenie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odniosła wiele sukcesów. W 1990 r. zaśpiewała w koncercie "Debiuty", podczas którego otrzymała wyróżnienie. Już cztery lata później, po eurowizyjnym sukcesie, jej spektakularne wykonanie "To nie ja" zostało uhonorowane nagrodą za indywidualność wykonawczą. W 1998 r. do jej kolekcji dołączyła także Nagroda Dziennikarzy i Fotoreporterów.