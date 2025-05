Janet Jackson wraca na scenę. Ikona muzyki uhonorowana na American Music Awards

Występ Janet Jackson na gali AMA był jej pierwszym telewizyjnym show od 2018 roku. Artystka, ubrana w luźne dżinsy, biały puchowy płaszcz i prostą koszulkę, w charakterystyczny dla siebie sposób połączyła prostotę z energią. Rozpoczęła od ballady "Someone to Call My Lover", by następnie zaskoczyć publiczność taneczną wersją przeboju "All for You", wzbogaconą o rockową solówkę gitarową.