Björk i teledysk "Ancestress". Jak wygląda syn wokalistki?

Piosenka "Ancestress" jest najnowszą zapowiedzią 10. albumu studyjnego islandzkiej artystki, który ma zostać wydany 30 września przez One Little Independent Record. To jeden z utworów, który Björk zadedykowała swojej zmarłej w 2018 roku matce.

Björk szykuje nowy album /Santiago Felipe/Redferns /Getty Images