Billie Eilish odkrywa szczegóły nadchodzącego wirtualnego koncertu "Where do we go? The Livestream".

Billie Eilish poprowadzi niesamowity koncert online /materiały prasowe

Koncert odbędzie się 24 października i będzie transmitowany z rodzinnego miasta artystki, Los Angeles.

Billie Eilish zapowiada "Where do we go? The Livestream" jako wydarzenie zrealizowane z użyciem najnowocześniejszej technologii XR. Multi-cam, różne ujęcia oraz elementy 3D sprawią, że fani będą mogli wstąpić do świata Billie. Artystka wykona pełen set na żywo.

Przed rozpoczęciem transmisji posiadacze biletu będą mieli dostęp do "Where do we go? The Livestream Pre-show", w trakcie którego zaprezentowane zostanie wiele niespodzianek: m.in. przedpremierowy fragment wyczekiwanego dokumentu w reżyserii R.J. Cutlera "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry".

W trakcie produkcji "Where do we go? The Livestream" artystka mocno inspirowała się scenografią ze swojej przerwanej trasy koncertowej "Where do we go?". 500 wybranych wcześniej fanów będzie miała okazję do czatowania bezpośrednio z Billie w trakcie koncertu.



Billie wystąpi w 100% na żywo, a wspierać będą ją brat, Finneas, oraz Andrew Marshall - perkusista z trasy. Scena o wymiarach 18,2x7 metrów będzie otoczona ekranami LED 360 o wymiarach 30x7 metrów. "Where do we go? The Livestream" będzie transmitowane na stronie internetowej artystki, a każdy właściciel biletu będzie mógł odtworzyć koncert w tracie 24 godzin od premiery.



Każdy, kto kupi bilet, ma także dostęp do ekskluzywnych gadżetów przygotowanych specjalnie na tę okazję. Zyski ze sprzedaży częściowo zasilą Crew Nation, fundację zrzeszającą członków ekip koncertowych pozbawionych pracy ze względu na pandemię COVID-19.