Billie Eilish zanim została sławna. Tego możesz o niej nie wiedzieć

Billie Eilish to obecnie jedna z największych i najmłodszych gwiazd muzyki pop. 18-latka szturmem podbiła listy przebojów i zdobyła najważniejsze nagrody w branży muzycznej. Jak wyglądało życie młodej artystki, zanim została sławna?

Billie Eilish jest jedną z największych gwiazd popu /Kevin Winter /Getty Images

18-letnia Billie Eilish to muzyczne objawienie minionego roku. Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.

Jej kariera ruszyła z kopyta po publikacji na Soundcloudzie utworu "Ocean Eyes" (posłuchaj!). Numer rozszedł się po sieci, a dziewczyna szybko podpisała kontrakt z Interscope Records, jedną z największych wytwórni na świecie.

Młoda artystka swoje kompozycje tworzy wraz z bratem, tekściarzem Finneasem O'Connellem.

29 marca 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Billie - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" - na którym znalazły się takie przeboje jak "Bury a Friend" (sprawdź), "Wish You Were Gay" (posłuchaj) oraz "You Should See Me In Crown" (posłuchaj).

W 2020 roku producenci nowego filmu o Jamesie Bondzie "No Time To Die" poprosili artystkę o zaśpiewanie utworu tytułowego. Eilish to również zdobywczyni pięciu nagród Grammy.



Clip Billie Eilish bad guy

Jednak zanim Billie Eilish - a właściwie Billie Eilish Pirate Baird O'Connell - stała się sensacją muzyki pop, śpiewała głównie w domu, a następnie w chórze dziecięcym w Los Angeles. Trafiła tam, gdy miała osiem lat.



Gwiazda pop nie przeszła też przez klasyczny model edukacji. Rodzice Billie zdecydowali się na nauczanie domowe, które miało rozwijać jej zdolności, szczególnie te związane ze śpiewaniem i tańcem.



Wideo "Sail Away" Los Angeles Children's Chorus (LACC) 2016/07/04

Warto zaznaczyć, że to właśnie taniec miał być zajęciem, z którym nastolatka chciała związać swoją przyszłość. Przyszła wokalistka marzyła również o jeździectwie, jednak rodzice nie zgodzili się na to z powodów finansowych. Eilish dopięła jednak swego, pracując jako stajenna i odbierając lekcje w zamian za pomoc przy zwierzętach.



Jednym z powodów, dla których wokalistka musiała porzucić taniec, była dysmorfia oraz bolesna kontuzja, której doznała w wieku 13 lat. Złamane biodro doprowadziło do zakończenia kariery i wpędziło ją w depresję. Eilish cierpi również na syndrom Touretta.

Swój pierwszy utwór artystka napisała zainspirowana serialem "The Walking Dead", jednak to "The Office" jest jej ulubioną produkcją. Fragmenty jednego z odcinków wykorzystała nawet w utworze "My Strange Addiction".

Pierwszy przebój Billie - "Ocean Eyes" - docelowo był skomponowany nie dla młodej artystki, a dla zespołu jej brata - The Slightlys.