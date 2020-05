Billie Elish prześladowana przez stalkera. Siedem razy przychodził do jej domu

Billie Eilish ma problem ze stalkerem. Psychofan wokalistki nachodził ją w domu aż siedem razy. Nie pomagały interwencje ochrony ani policji.

Billie Eilish nie ukończyła jeszcze 19 lat, a już jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie.



Cena, jaką płaci za swoją popularność jest jednak coraz większa. Wokalistkę zaczął nachodzić jej psychofan. Prenell Rousseau zaczął pojawiać się pod jej domem 4 maja. Tego dnia ojciec Billie otworzył drzwi i zobaczył stalkera, który zapytał, czy piosenkarka nadal tu mieszka.

"Podczas gdy czekaliśmy na ochronę, pan Rousseau pozostał na naszym ganku, usiadł i zaczął czytać książkę, jednocześnie kontynuując monolog. Mój ojciec wielokrotnie prosił go, by wyszedł, ale odmówił" - opowiada młoda wokalistka.



Niezbędna okazała się interwencja ochrony. Ona wyprosiła go z posiadłości, jednak ten położył się niedaleko ściany domu i tam chciał przespać noc. W ciągu tygodnia stalker odwiedzał posesję Eilish aż siedmiokrotnie, dwa razy musiała interweniować policja.



Billie zaczęła martwić się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. 24-letni psychofan nie zamierzał przestawać składać jej nieproszonych odwiedzin. Policja nie miała podstaw, żeby trzymać mężczyzny w areszcie. Piosenkarka wraz z rodzicami obawiali się o swoje zdrowie także ze względu na koronawirusa, ponieważ mężczyzna dotykał m.in. ich dzwonka do drzwi.

Sprawa trafiła do sądu i mężczyzna otrzymał tymczasowy zakaz zbliżania się do gwiazdy i jej rodziców na odległość mniejszą niż 200 metrów. Kolejne rozprawa w tej sprawie odbędzie się na początku czerwca.

Billie Eilish to muzyczne objawienie minionego roku. Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.

Młoda artystka swoje kompozycje tworzy wraz z bratem, tekściarzem Finneasem O'Connellem. 29 marca 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Billie - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?". W 2020 roku producenci nowego filmu o Jamesie Bondzie "No Time To Die" poprosili artystkę o zaśpiewanie utworu tytułowego. Eilish to również zdobywczyni pięciu nagród Grammy.

