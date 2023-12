Benefis Ireny Santor "Tych lat nie odda nikt". Hołd dla "najczystszego głosu polskiej estrady"

Irena Santor skończyła w tym roku 89 lat, ale wciąż chce być na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku muzycznym. Ikona jest zdania, że bycie artystą to misja, a nie zawód stworzony do zarabiania. Dama polskiej estrady doczekała się wielu wydarzeń na swoją cześć, lecz teraz specjalny benefis Ireny Santor "Tych lat nie odda nikt" podczas emisji może sprawić, że fani ponownie usłyszą legendarne dzieła prawdziwej ikony śpiewu.

Benefis Ireny Santor odbył się w jej rodzinnym mieście, czyli w Toruniu /Wojciech Szabelski/ SOS MUSIC /materiały prasowe