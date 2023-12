W 1966 roku The Beatles zawitali do Japonii, gdzie zagrali pięć koncertów w legendarnej tokijskiej hali Nippon Budokan. Pamiątką po tym wyjeździe jest m.in. obraz zatytułowany "Images of a Woman".

Z obrazem wiąże się ciekawa historia. W tym czasie cały świat opanowała beatlemania, przez co muzycy nie mogli opuścić apartamentu w hotelu Tokyo Hilton przez ok. 100 godzin. W tym czasie wzięli udział tylko w jednej konferencji prasowej.

Żeby Beatlesi się nie nudzili, promotor trasy podarował im przybory malarskie. Według przekazanej historii, muzycy mieli położyć kartkę papieru na stole i każdy z nich zajął się malowaniem w swoim rogu: Lennon zdecydował się geometrię i abstrakcję, Harrison i McCartney postawili na formy organiczne, a Starr zasugerował się kreskówkami. Jak mówił Robert Whitaker, fotograf, który udokumentował pobyt zespołu w Tokio, obraz został skończony w dwie noce.

Reklama

Gratka dla fanów The Beatles. Jest warta miliony

Dzieło trafiło do ówczesnego prezesa The Beatles Fan Club w Tokio, Tetsusaburo Shimoyamy, tytuł wymyślił natomiast w latach 80. jeden z japońskich dziennikarzy. Obraz "Images of a Woman" nie tylko został stworzony przez Beatlesów, ale znajdują się na nim również ich podpisy, co sprawia, że dzieło jest prawdziwą gratką dla fanów grupy.

Teraz grafika trafiła na aukcję, która odbędzie się 1 lutego 2024 r. w domu aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku. Szacuje się, że przedmiot zostanie sprzedany za 400-600 tys. dol., czyli ok. 2,4 mln zł.