W solowym dorobku Beata Kozidrak ma trzy albumy - "Beata" (1998), "Teraz płynę" (2005) i "B3" (2016).



Z nadchodzącego wydawnictwa "4B" poznaliśmy już piosenki "Bliżej", "Gambit", "Biegiem" (z udziałem Kamila Bednarka ), "Jak dla mnie" i "Frajer".

Wideo Beata Kozidrak - Frajer (Official Audio)

Sprawdź tekst piosenki "Frajer" w serwisie Tekściory.pl!

Przy nowych utworach wokalistka grupy Bajm pracowała z Mariuszem Obijalskim i Arkadiuszem Koperą (pomagali m.in. sanah , Fisz Emade Tworzywo czy Natalii Szroeder ). W efekcie powstał eklektyczny materiał - synthowe brzmienia lat 80. mieszają się z muzyką latino oraz klasycznymi, pełnymi emocji balladami.

Clip Beata Kozidrak Biegiem - x Kamil Bednarek

Za oprawę graficzną albumu odpowiada Tomek Kudlak ( Oki , Jan-Rapowanie , Kinny Zimmer ) oraz fotograf Piotr Pytel (wygrana w plebiscycie Cover awArts 2020 za okładkę albumu Białasa - "H8").

- "4B" czyli specjalnie dla mnie, bo jest tam bardzo dużo o mnie. To płyta bardzo bliska mojemu sercu - zdradziła Interii Beata Kozidrak pomysł na tytuł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Beata Kozidrak o nowej płycie w 2021 roku INTERIA.PL

"To najbardziej osobista płyta w mojej karierze. Opowiada o bólu, o trudnych sytuacjach i o tym jak człowiek potrzebuje wówczas drugiego człowieka i jego bliskości. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, co dało mi życie, jak dużo mam. Upływający czas nauczył mnie tego, aby otaczać się ludźmi, którzy mają pozytywną energię" - napisała wokalistka na Instagramie.

"Gdy tworzyłam tę płytę, pisałam ją bez zastanawiania się czy idę pod prąd, czy nie odsłaniam za dużo, czy aby na pewno każda piosenka wpisuje się w obecne muzyczne trendy. Teraz, gdy oddaję ją w Wasze ręce, czuję, że w tych tekstach, melodiach i mieniącej się kuli dyskotekowej, która zdobi to wydawnictwo, znajdziecie swoje własne odbicie. Swoje historie, emocje i przeżycia" - dodaje.

Clip Beata Kozidrak Gambit

Przypomnijmy, że w sierpniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok pierwszej instancji, skazujący Beatę Kozidrak za jazdę po spożyciu alkoholu. Wokalistka ma do zapłaty 50 tys. zł grzywny oraz 20 tys. zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Poza tym otrzymała 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Instagram Post Rozwiń

Beata Kozidrak - szczegóły płyty "4B" (tracklista):

1. "FRAJER"

2. "GAMBIT"

3. "PRAGA TANGO"

4. "JAK DLA MNIE"

5. "OPIUM"

6. "OGIEŃ W MOIM SERCU" (feat. Sound'n'Grace)

7. "AZYL"

8. "SIEDEM NOCY, SIEDEM DNI"

9. "WEŹ NA LUZ"

10. "BIEGIEM" (feat. Kamil Bednarek)

11. "PANAMA"

12. "ANIOŁ I DIABEŁ".