Sheila Kennedy w pozwie twierdzi, że Axl Rose ( posłuchaj! ), którego pełne imię i nazwisko brzmi William Bruce Rose, dokonał na niej brutalnej napaści seksualnej w pokoju hotelowym w noc, gdy się poznali. Ona miała wtedy 26 lat, muzyk - 27.

Z pozwu wynika, że Kennedy poznała muzyka w jednym z klubów nocnych w Nowym Jorku w 1989 roku. Rose następnie zaprosił ją do hotelu na imprezę, gdzie goście bawili się przy nielegalnych używkach i dużej ilości alkoholu.

Kennedy twierdzi, że w pewnym momencie opuściła imprezę, ale została zatrzymana przez Axla Rose, który siłą zaciągnął ją do swojego pokoju, a następnie brutalnie zgwałcił.

Axl Rose (Guns N' Roses) kończy 60 lat! 1 / 8 Axl Rose, a właściwie William Bruce Bailey Jr., przyszedł na świat 6 lutego 1962 roku. Urodził się, gdy jego mama, Sharon E., była 16-letnią licealistką, 20-letniego ojca, Williama Bruce'a Rose'a, określano natomiast jako "trudnego i charyzmatycznego lokalnego przestępcę". Para rozstała się, gdy przyszły muzyk miał zaledwie 2 lata. Niedługo potem Sharon poznała Stephena L. Baileya, kaznodzieję zielonoświątkowego, wyszła za niego za mąż i zmieniła nazwisko syna na William Bruce Bailey. O tym, że Bailey nie jest jego prawdziwym ojcem, wokalista dowiedział się w wieku 17 lat. Wtedy też zdecydował się zmienić nazwisko na Axl Rose (przydomek "Axl" zaczerpnął z nazwy zespołu AXL, z którym wtedy występował). Co ciekawe, babcia wokalisty pochodziła z Polski. Źródło: Getty Images Autor: Paul Kane

"Rose wykorzystał swoją sławę oraz status celebryty i artysty, aby móc manipulować, kontrolować oraz dokonać brutalnej napaści seksualnej na Sheili Kennedy. W wyniku tej agresji na tle seksualnym Kennedy doznała cierpienia emocjonalnego, fizycznego, finansowego i psychicznego" - napisano w pozwie.



Była modelka utrzymuje, że od czasu tej napaści cierpi na stany lękowe i depresję, a trauma ta miała duży wpływ na jej karierę.

Urodzona w 1962 roku Sheila Kennedy była w 1983 roku jedną z gwiazd amerykańskiego magazynu erotycznego "Penthouse". Jest także aktorką.



Założony w 1984 roku Guns N' Roses to jeden z najpopularniejszych zespołów w historii rocka. W 2012 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. 61-letni obecnie Axl Rose nieprzerwanie stoi na czele formacji. U jego boku od powrotu w 2016 r. stoją dawni muzycy pierwszego składu: gitarzysta Slash i basista Duff McKagan.

Zespół na początku listopada zakończył kolejną trasę, która od czerwca objęła 50 koncertów w Azji, Europie i Ameryce Północnej.



