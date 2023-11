Muzyk Guns N' Roses rozwodzi się z Polką! Byli małżeństwem przez 16 miesięcy

Postać Franka Ferrera jest dobrze znana wielu fanom rocka. Jest to ceniony perkusista, który w przeszłości grał w takich zespołach, jak Psychodelic Furs, Honky Toast, Pissner, The Compulsions, The Beautiful czy Love Spit Love. Od 2006 r. Gra dla zespołu Guns N' Roses i zastąpił tym samym Bryana Mantiego.

Perkusista Frank Ferrer w 2022 roku poślubił polską modelkę i wokalistkę - Magdę "Dziun" Mielicką znaną ze współpracy z m.in. Indios Bravos i Piotrem Banachem (była jego partnerką życiową), Pudelsami i DJ-em 600V. Prywatnie była związana także z raperem Tede i Tomaszem Karolakiem.

Frank Ferrer, perkusista Guns N' Roses i Magdalena Mielicka rozwodzą się

Obecnie Polka mieszka w Los Angeles. To właśnie tam poznał ją perkusista Guns N' Roses. Para zaczęła się spotykać dzięki wspólnemu znajomemu. W 2022 roku muzyk i modelka wzięli ślub. Ferrer często bywał gościem swoich teściów, którzy mieszkają w naszym kraju.

Zaledwie cztery miesiące temu para świętowała pierwszą rocznicę ślubu, a muzyk odliczał do kolejnych. "Szczęśliwej rocznicy Kotek! Rok i wiele, wiele kolejnych przed nami! Kocham cię!" - pisał na Instagramie.

Jak podał magazyn "People" małżeństwo Ferrerów to już przeszłość. 20 listopada muzyk złożył do sądu w Kalifornii pozew o rozwód, w którym przyczyną są "różnice nie do pogodzenia".

Dziennikarze magazynu dotarli do dokumentów, z których wynika, że datą separacji pary jest 30 września 2023 roku. Ferrerowie nie doczekali się dzieci.