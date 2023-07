Tom Mayhue sądzi także, że zaraz po zakończeniu trasy koncertowej Guns N' Roses, czyli w okolicy października, grupa znów wyląduje w studio. Czy oznacza to wydanie całego albumu?

"Wiem, że zespół rozpocznie pracę nad nową muzyką. Nagrali już kilka rzeczy. Nowe utwory Guns N' Roses pojawią się więc bardzo szybko" - stwierdził Mayhue w rozmowie z Blabbermouth.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Guns N'Roses Paradise City

"Myślę, że spróbują wydać singiel lada dzień, więc może usłyszymy go bardzo, bardzo szybko" - zapowiada współpracownik Gunsów. Nowa piosenka ma być najbardziej zbliżona do brzmienia znanego z debiutanckiego krążka "Appetite for Destruction".

W październiku ubiegłego roku Slash potwierdził, że chociaż członkowie są podekscytowani tworzeniem nowych piosenek, chcą najpierw wydać resztki niepublikowanych nagrań. "Chcę w pewnym momencie nagrać zupełnie nową płytę, prawdopodobnie wcześniej niż później" - mówił w "Trunk Nation with Eddie Trunk" w radiu SiriusXM. "Ale... mamy rzeczy, które wciąż muszą się ukazać" - dodawał.

Wideo Guns N' Roses - Hard Skool (Official Audio)

Kolorytu sytuacji dodaje fakt, że Urban Sound Studios udostępniło na Instagramie zdjęcie Slasha i Axla Rose'a ze studia. Dopisali wówczas, że słuchali "nowych miksów przed wyjazdem na Glastonbury". Zdjęcie prędko zniknęło z internetu.

To, co powiedział Slash zgadza się ze słowami Mayhue, który zapowiedział, że Guns N' Roses "mają wiele piosenek". "Kiedy zespół nagrywał 'Appetite For Destruction', nagrał chyba z 29 piosenek. Została więc masa innej muzyki, która nie znalazła się na pierwszej płycie. Myślę, że na pierwszej płycie znalazło się tylko 11 utworów" - wyjaśniał.

Tymczasem Slash nagrał piosenkę do odnoszącego sukces w światowych kinach filmu "Barbie". Utwór "I'm Just Ken" wykonywany jest przez Ryana Goslinga. Ponadto gitarzysta ma w planach zakorzeniony w bluesie album, na który zaprosi utalentowanych wokalistów (na wzór debiutanckiej solowej płyty).