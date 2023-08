Po wielu plotkach, domysłach i spekulacjach, najnowszy utwór Guns N' Roses oficjalnie trafił do serwisów cyfrowych. "Perhaps" zostało napisane i nagrane przez Axla Rose’a, Slasha oraz Duffa McKagana w tym roku. To ich pierwsza wspólna kompozycja oraz nagranie od 30 lat, od czasów "The Spaghetti Incident?" z 1993 roku.

O ile Slash i Duff mieli faktycznie znacznie więcej do powiedzenia przy tworzeniu oficjalnej wersji "Perhaps" niż przy singlach z 2021 roku "Hard Skool" i "ABSUЯD" (które były przerobionymi wersjami demo z dawnych lat), również "Perhaps" nie jest zupełnie nową piosenką - bardzo wczesne demo krążyło wśród fanów od kilku lat, a fani słyszeli, jak Guns N’ Roses grają piosenkę w trakcie soundchecku przed koncertem w Izraelu w czerwcu tego roku.



Bez względu na genezę utworu, fani zawsze wypatrują nowej muzyki Guns N' Roses, szczególnie gdy w jej powstanie zaangażowani są wszyscy trzej fundamentalni członkowie grupy. Oficjalnego debiutu live "Perhaps" należy spodziewać się podczas północno-amerykańskiej trasy koncertowej GN’R, która potrwa do połowy października.

Reklama

Na nowym nagraniu możemy usłyszeć głos Axla Rose'a, który przez lata bardzo się zmienił. W ostatnim czasie fani dużo mówili o jakości jego głosu, który - zdaniem wielu - nie przypominał artysty z lat świetności. Trzeba przyznać, że w "Perhaps" Axl Rose brzmi nad wyraz dobrze.

Oceńcie sami!

Clip Perhaps (Official Music Video)

Guns N' Roses zaprezentowało "Perhaps". To ich "pierwsza" piosenka od 30 lat

Jak wyznał Slash w rozmowie z "Trunk Nation With Eddie Trunk": "Jest parę starszych piosenek, które kompletnie przerobiliśmy w trakcie lockdownu. Te utwory czekają na swoją premierę. Dodam, że są bardzo dobre, dlatego nie mogę doczekać się ich premiery".



Guns N' Roses to jeden z najbardziej dynamicznych i definiujących popkulturę amerykański rockowy zespół w historii. Diamentowe arcydzieło "Appetite For Destruction" z 1987 do dziś jest najlepiej sprzedającym się amerykańskim debiutem w historii, jak również zajmuje 11. pozycję na liście najlepiej sprzedających się amerykańskich albumów wszech czasów.

Także trasa koncertowa "Not In This Lifetime... Tour" zapisała się w historii. Seria koncertów, które odbyły się w latach 2016-2019, zajmują czwartą pozycje w rankingu najbardziej kasowych tras wszech czasów.

Fani na koncercie Guns N' Roses w Gdańsku - 20 czerwca 2017 r. 1 / 9 Fani na koncercie Guns N' Roses Źródło: fot. Karol Stańczak/karolstanczak.com

Guns N' Roses to legendy hardrocka

W 1991 Guns N’ Roses wstrząsnęli światem z podwójnym uderzeniem za sprawą siedmiokrotnie platynowego "Use Your Illusion" i "Use Your Illusion II". Albumy trafiły na dwa najwyższe miejsca Billboard 200 w momencie premiery. Na katalog GN’R składa się 100 mln egzemplarzy albumów - poza wyżej wymienionymi dyskografię tworzą "The Spaghetti Incident?" (platyna w Stanach), "Greatest Hits" (pięciokrotna platyna), "Chinese Democracy" (platyna w Stanach).



Warto dodać, że Guns N’ Roses są w gronie najchętniej streamowanych zespołów rockowych. Na Spotify mają 24 mln słuchaczy miesięcznie. Jedna z najważniejszych reaktywacji tego wieku zaowocowała spektakularnym występem na Coachelli oraz ponad pięcioma milionami sprzedanych biletów na "Not In This Lifetime... Tour". Guns N’ Roses nigdy się nie zatrzymują - "Nightrain" jedzie z pełną prędkością do przodu.



Guns N’ Roses tworzą Axl Rose (wokal, pianino), Duff McKagan (bas), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Frank Ferrer (perkusja) oraz Melissa Reese (klawisze).