W ubiegłym roku Alicja Szemplińska (ostatnio na muzycznej scenie posługuje się samym imieniem) wypuściła single "IDK", "Movin' On", "W moim garażu" (z Frankiem Leenem) i "Sekret". Później zadebiutował teledysk do piosenki "Stick Together" ( sprawdź! ), która została wybrana oficjalnym hymnem mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn. Wokalistka wystąpiła nawet na otwarciu imprezy w Katowicach, a także jej zamknięciu w Sztokholmie. Jednak ważniejsze wydarzenie było dopiero przed nią!

Poza tym, 20-letnia piosenkarka rywalizowała w lutym tego roku w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Na tę okazję nagrała piosenkę "new home", która była jednym z faworytów słuchaczy. Nie udało się jej jednak odnieść sukcesu, a ostatecznie na Eurowizję do Liverpoolu pojedzie Blanka z utworem "Solo".

Gwiazda nie wydaje się przejmować porażką w preselekcjach, choć była to dla niej już druga szansa, by reprezentować nasz kraj w konkursie.

Alicja Szemplińska zachwyca na nowych zdjęciach

Teraz wokalistka zamieściła w sieci zdjęcie z przygotowań do jednego koncertów. Podczas niego wykonuje piosenkę Adele, "Skyfall", o której wspomniała w opisie. Na fotografii widzimy Alicję w długiej, szykownej sukni z ogromnym dekoltem i gorsetem ze sznurkami. Zdjęcie w lustrze niezwykle spodobało się fanom, którzy zachwycają się urodą 20-latki.

"Boska!" - napisała Natasza Urbańska. Inni także są pod wrażeniem jej urody. "Petarda"; "Najpiękniejszy głos w Polsce"; "Przepiękna"; "Zjawiskowa"; "Cudowna" - piszą fani.

Alicja Szemplińska - kariera, sukcesy, przeboje

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski.

W 2023 roku ponownie próbowała swoich sił w preselekcjach - ostatecznie zajęła 6. miejsce uzyskując sumę 10 punktów.