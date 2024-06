Alicja Szemplińska podczas koncertu Premier w Opolu zaprezentowała utwór "Spokojnie panowie".

- Czuję ogromny sentyment i wzruszenie ponieważ to już mój trzeci raz, kiedy będę miała zaszczyt wystąpić na opolskiej scenie - mówiła nam przed wyjściem na scenę.



Piosenkarka przyznała, że utwór jest swego rodzaju manifestem kobiet, a jak sama przyznała po jego premierze dostała spory odzew od słuchaczek.

- Dostałam bardzo dużo odpowiedzi, głównie od kobiet, które utożsamiają się z piosenką, reakcje męskie były różne, ale najważniejsze, że znalazła się część publiki, która zrozumiała przekaz i tekst piosenki - komentowała.



Reklama

Alicja Szemplińska wydaje debiutancki album. Wiemy, kiedy odbędzie się jego premiera!

Wokalistka zdecydowała się do Opola zabrać utwór "spokojnie panowie", mimo że po drodze zdążyła wypuścić jeszcze dwa single - "nie wracam" i "za dużo łez". Sama artystka zdradziła, ze wybór był dużo cięższy, gdyż gotowa jest już jej debiutancka płyta.

- Wybór nie był łatwy, bo poza tymi trzema piosenkami mam gotowy jeszcze cały album, który już niedługo się ukaże - mówiła. Po chwili wokalistka zdradziła tylko nam, kiedy płyta będzie miała swoją premierę!

- 28 czerwca to data premiery mojej płyty, mogę już wam o tym powiedzieć! Jestem podekscytowana, bo jest to miks wszystkiego, co kocham w muzyce, czyli soulu, R&B, bluesa, hip hopu. Czekałam na to całe moje życie - opowiadała.

Przypomnijmy, że prace nad płytą zaczęły się krótko po sukcesie Alicji Szemplińskiej w "The Voice of Poland". Wokalistka w spektakularnym stylu wygrała 10. edycję show TVP, a następnie wygrała eliminacje do Eurowizji, na którą ostatecznie nie pojechała z powodu pandemii.

- No tak naprawdę prace nad płytą trwały kilka lat, musiałam dojrzeć, spotkać odpowiednie osoby w odpowiednim czasie, aby dopiąć ten projekt, ale jestem przeszczęśliwa, że to zaraz - zdradziła.

Tymi osobami był duet Spoken Love, czyli Bartek Królik i Marek Piotrowski. Producencki duet to również byli członkowie zespołu Agnieszki Chylińskiej oraz muzycy z Łąki Łan.

- Bartek Królik i Marek Piotrowski są moimi bratnimi duszami jeśli chodzi o mój gust muzyczny - podsumowała współpracę z duetem Alicja.