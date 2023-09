Z dwóch koncertów Boba Dylana, które odbyły się 28 lutego i 1 marca 1978 r. w tokijskiej hali Nippon Budokan, dokonano już kompilacji na dwupłytowym albumie "Bob Dylan at Budokan", który ukazał się jeszcze tego samego roku. W nowym wydaniu mają znaleźć się jednak wszystkie utwory, jakie wówczas wybrzmiały. Ponadto - jak zapowiedział w komunikacie prasowym główny inżynier dźwięku Tom Suzuki - nowa aranżacja "przewyższa oryginalne wydanie z 1978 roku, zapewniając wyraźniejszy i czystszy dźwięk, w którym każdy instrument i głos Boba Dylana są wyraźnie słyszalne".

Jak to brzmi teraz - można przekonać się w udostępnionej już koncertowej wersji piosenki "The Man in Me", która kinomanom może się ponadto kojarzyć z tłem muzycznym napisów początkowych kultowego filmu braci Coen "Big Lebowski" (oraz późniejszą sceną halucynacji głównego bohatera).

Wideo Bob Dylan - The Man in Me - wersja filmowa "Big Lebowski"

Bob Dylan - legendarny koncert

W 1978 r. w zespole Dylana wystąpili: gitarzyści Billy Cross i Steven Soles, perkusista Ian Wallace, klawiszowiec Alan Pasqua, basista Rob Stoner, multiinstrumentalista Steve Douglas, perkusista Bobbye Hall oraz wokalistki Helena Springs, Jo Ann Harris i Debi Dye.

"The Complete Budokan 1978" to pierwszy archiwalny album koncertowy Boba Dylana od czasu "Bob Dylan: Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings" z 2019 r. Jak tamten, on również wyjdzie w formie cyfrowej oraz jako box set (zestaw pudełkowy) z czterema płytami CD, replikami pamiątek, takimi jak: bilety na koncerty, broszury, plakaty i materiały promocyjne, a także 60-stronicową fotoksiążką z niepublikowanymi wcześniej zdjęciami Dylana, wykonanymi podczas tej trasy. W Japonii (i tylko tam) ukaże się również wersja 8-płytowa (chodzi o płyty winylowe).

Wideo Bob Dylan - The Man in Me (Budokan 1978)

Bob Dylan przygotowuje się obecnie do kolejnych koncertów promujących jego album "Rough and Rowdy Ways" z 2020 roku. Trasa powinna zakończyć się w tym roku, ale spekuluje się, że ma zostać przedłużona.