30-lecie RMF FM: Aleja Gwiazd w Krakowie. Co tam się działo!

Z okazji 30-lecia RMF FM przypominamy historię Alei Gwiazd na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie. To właśnie tam swoje gwiazdy mają wykonawcy mocno związani z historią krakowskiej stacji, jak m.in. Maanam, Krzysztof Krawczyk, Wilki, Budka Suflera czy Celine Dion, Michael Jackson, Elvis Presley i Scorpions.

Celine Dion podczas wizyty w Alei Gwiazd RMF FM w czerwcu 2008 r. AKPA

"Kraków czekał na to całe wieki" - tak stacja RMF FM ogłaszała Aleję Gwiazd pod Wawelem.

Uroczystego otwarcia Alei dokonała pod koniec czerwca 2008 r. Celine Dion.

"Spodziewałam się wiele dobrego przed wizytą w Polsce, ale to, jak mnie przywitaliście, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Jestem bardzo wzruszona" - mówiła łamiącym się głosem kanadyjska diwa.

"Jestem tu po raz pierwszy, ale czuję się związana z Polską błogosławieństwem papieża Jana Pawła II. Miałam zaszczyt spotkać się z nim wraz z moimi bliskimi. Wy też jesteście przez niego błogosławieni. Wszyscy jesteśmy rodziną!" - dodała.

Wówczas Celine Dion po raz pierwszy wystąpiła w Polsce, dając koncert na Błoniach w Krakowie. Co ciekawe, gwiazda powróci do naszego kraju po 11 latach, wystąpi w Łodzi (23 maja, Atlas Arena) i Krakowie (25 maja, Tauron Arena).

29 sierpnia 2009 r. Aleja Gwiazd powiększyła się o kolejną zagraniczną gwiazdę - w ten sposób oddano hołd Michaelowi Jacksonowi. Data wydarzenia nie była przypadkowa - do uroczystości doszło w 51. rocznicę urodzin zmarłego niewiele ponad dwa miesiące wcześniej (25 czerwca 2009 r.) Króla Popu. Jego przeboje przypomniała wtedy Natalia Kukulska.

7 czerwca 2018 r. odsłonięto gwiazdę innego nieżyjącego króla - Elvisa Presleya. W ceremonii wzięły udział osoby związane ze środowiskiem muzyka, m.in. Leszek Kuchciński - jeden z pierwszych członków zaprzyjaźnionego toruńsko-bydgoskiego Fan Clubu Elvisa Presleya "His Hand in Mine".

Rok wcześniej (23 czerwca 2017 r.) pojawili się muzycy grupy Scorpions. Legendarna formacja hardrockowa razem ze zgromadzonymi fanami zaśpiewali przebój "Wind Of Change". To w podkrakowskim Pobiedniku w 2000 r. na lotnisku około 800 tysięcy ludzi bawiło się do przebojów Scorpionsów w ramach Inwazji Mocy organizowanej przez RMF FM.

Swoje gwiazdy w alei otrzymali również polscy muzycy: Marek Grechuta (pośmiertnie), Krzysztof Krawczyk, zespoły Wilki, Budka Suflera i Maanam.



"Ja jestem bardzo, bardzo wzruszona, spięta. Jestem krakowianką z urodzenia i ta gwiazda tutaj, to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Jako dziecko na tych bulwarach biegałam, jak wszystkie inne dzieci w tym czasie. I do głowy by mi nie przyszło, że przyjdzie taki moment, że będę w ten sposób uwieczniona, bo to jest wielki, wielki zaszczyt" - mówiła Kora w lipcu 2009 r.

Marek Jackowski stwierdził, że bez Krakowa nie byłoby Maanamu:

"Nie myślałem, że kiedykolwiek znajdę się w takim miejscu. Płyta z nazwą naszego zespołu będzie obok smoka wawelskiego. Mówiąc tak prosto z serca, to gdyby nie było Krakowa, gdybyśmy się nie zjawili w Krakowie, gdybym nie przyjechał do Krakowa, to nigdy by Maanamu nie było. Nie ma Maanamu bez Krakowa, czyli bez jednego z najpiękniejszych miast na świecie".

Liderzy jednej z najważniejszych formacji polskiego rocka już nie żyją - Jackowski zmarł 18 maja 2013 r. na zawał serca w wieku 56 lat. Z kolei Kora zmarła 28 lipca 2018 r. po wieloletniej walce z rakiem - miała 67 lat.



- Maanam nigdy się nie kończy. Jest po prostu muzyka. Muzyka zostaje i tej muzyki się słucha - mówił Marek Jackowski w rozmowie z Interią.

Aleja Gwiazd to niejeden specjalny projekt z udziałem polskich i światowych gwiazd w historii 30-lecia RMF FM.

W studiu radiostacji gościli m.in. Sting i Shaggy, Alvaro Soler, Shakin' Stevens, Dawid Podsiadło, Muniek Staszczyk, Cleo, Mrozu czy Dawid Kwiatkowski.

W ramach Poplista Plus Live Sessions swoje przeboje wykonywali m.in. Kortez, Bednarek, Krzysztof Zalewski, LemON, Natalia Nykiel, Anita Lipnicka, Beata Kozidrak, Anna Wyszkoni, Sarsa, Ania Karwan, Grzegorz Hyży i Kasia Kowalska.