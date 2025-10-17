W jury 22. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zasiadają ponownie Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino. Zadaniem uczestników jest jak najwierniejsze wcielenie się w śpiewające gwiazdy. W piątkowym, siódmym odcinku doszło do zmiany za stołem - Justynę Steczkowską zastępowała Natalia Kukulska.

To właśnie ona jako pierwsza pojawiła się na scenie, śpiewając swój przebój "W biegu".

"Twoja twarz brzmi znajomo": Marta Bijan na otwarcie

Występy uczestników rozpoczęła Marta Bijan, która wcieliła się w Mortena Harketa z norweskiej grupy a-ha w wielkim hicie lat 80., "Take on me". "Jak zawsze twój występ jest bardzo taktowny, bardzo miło się go ogląda, ale czegoś mi tu zabrakło, takiego zęba, takiej bezczelności, jak to nazywam - scenicznej. W każdym razie bardzo ci dziękuję za twój występ" - ocenił Piotr Gąsowski.

Sporym wyzwaniem dla Kamila Studnickiego było wcielenie się w Eminema. Jak sam przyznał, "Houdini" to najtrudniejszy utwór, z jakim się do tej pory mierzył.

"Byłeś bezczelnie pewny siebie. Bardzo skomplikowane libretto w tempie allegretto molto. Niejedna opera by się nie powstydziła. Wykonanie takie, że warga odpada" - śmiała się zadowolona Małgorzata Walewska.

Znana głównie jako tancerka Edyta Herbuś przykłada ogromną wagę do przygotowań i najbardziej pasują jej te występy, gdzie może sobie pozwolić na ruch sceniczny. Tym razem nie było na to miejsca, gdyż wylosowała romantyczny utwór "Je t'aime", który w oryginale wykonywali Jane Birkin i Serge Gainsbourg. Edycie Herbuś w duecie towarzyszył Antek Smykiewicz (w 11. edycji "TTBZ" zajął czwarte miejsce).

"Edytko, przede wszystkim gratuluję tobie tego, jak zaśpiewałaś, bo do tej piosenki użyłaś takiego powietrza, jak trzeba. Te dźwięki były wszystkie trafione, one są bardzo wysoko, tam się wszystko zwierało, stykało, jak trzeba. Gratuluję wam tego waszego duetu, wspólnego występu. Było to naprawdę bardzo smaczne" - oceniła Natalia Kukulska.

Modest Ruciński, który wygrał ostatni odcinek jako Wanda Kwietniewska, teraz zamienił się w polskiego wokalistę i rapera o pseudonimie VIX.N, śpiewając jego najbardziej rozpoznawalny utwór "Nie rozumiju".

"Twój ruch był naturalny, to nie było wyuczone. Ty się ruszałeś jak on. To było niesamowite. Ja też mam wrażenie, że ta piosenka miała twoją prawdę, która do mnie dotarła. I dodałeś do tego przyprawę, która była bardzo dobra" - podsumował Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Piotr Gąsowski z "bananem od ucha do ucha"

Andrzej Nejman zawsze wkłada we wszystkie próby dużo wysiłku i pracy, to żart nigdy go nie opuszcza. Czy do utworu Roda Stewarta "Baby Jane" również dodał szczyptę humoru?

"Jako aktor umiesz swoją grą, aktorstwem, siłą przekazu, przykryć wszystko inne. I ja uważam to za mistrzostwo. Powiem ci, że to wszystko było tak, jak powinno to wyglądać. Ja bym lepiej tego nie zrobił. Dziękuję ci za ten występ, który powoduje, że mam banana od ucha do ucha" - ocenił Piotr Gąsowski.

Obdarzony tenorem lirycznym Krystian Ochman przemienił się w światowej sławy polską diwę, Violettę Villas ("Przyjdzie na to czas"), której głos obejmował około cztery do pięciu oktaw.

"Powiem ci, że w głosie pani Violetty był ten męski pierwiastek. Te doły, które były takie męskie w brzmieniu, mogłeś je zachować, ale ta cudowna łezka, którą przechodziłeś na te falsety i góry i ta płynność, była wspaniała. A co jest w pani Violetcie najbardziej urocze, to ta egzaltacja, której nie brakowało. Tak że macham rzęsami i wzruszam się. Bardzo dziękuję" - rozpływała się Natalia Kukulska.

Zamianę z kobiety w mężczyznę przeszła liderująca w całej klasyfikacji Natalia Muianga, która wcieliła się w gwiazdora r'n'b Ushera w jego hicie "Yeah".

"Chciałam powiedzieć, że jestem zachwycona wszystkim, co się tutaj wydarzyło, Po prostu super. Ty się tak znakomicie wpisałaś w ten cały obrazek. Jedyne, o co mogę się doczepić to, że ta barwa Ushera jest nie do przeskoczenia. Ale to w jaki sposób organiczny była dla ciebie ten ruch, to jest talent. Po prostu jesteś znakomita zawsze" - pochwaliła Małgorzata Walewska.

Jako ostatnia zaprezentowała się Julia Żugaj w dyskotekowym przeboju z lat 90. "Freed from desire" w oryginale był hitem eurodance w wykonaniu włoskiej wokalistki Gali Rizzatto.

"Juleczko, mi ten występ bardzo się podobał, bo on był taki twój - pełen takiej wiary w dobro. Cudowna była też interakcja między publicznością a tobą" - ocenił Piotr Gąsowski.

Zwycięzcą siódmego odcinka został Kamil Studnicki. Czek na 10 tysięcy zł przekazał Centrum Sztuki Włączającej Tatr 21. Drugie miejsce należało do Edyty Herbuś, która przeznaczyła 5 tys. zł Fundacji Feminoteka, która wspiera kobiety dotknięte przemocą.

"Twoja twarz brzmi znajomo" - wyniki siódmego odcinka:

1. Kamil Studnicki

2. Edyta Herbuś

3. Andrzej Nejman

4. Natalia Muianga

5. Modest Ruciński

6. Krystian Ochman

7. Julia Żugaj

8. Marta Bijan.

