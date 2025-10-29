Niezwykle emocjonalny występ w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Co przygotowała Marta Bijan?

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Wielkimi krokami zbliża się dziewiąty odcinek trwającej obecnie edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Już w najbliższy piątek o godzinie 19:55 w Polsacie widzowie będą świadkami poruszającego występu Marty Bijan, która wcieli się w rolę Olivii Rodrigo. Swoją interpretacją utworu "Traitor" zachwyci jurorów do tego stopnia, że aż wstaną z krzeseł!

Marta Bijan jako Olivia Rodrigo w dziewiątym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Marta Bijan jako Olivia Rodrigo w dziewiątym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"Maciej ZawadaPolsat

Trwa 22. edycja show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który zadebiutował na antenie Polsatu w 2014 r. i od ponad dekady zachwyca widzów nieoczywistymi, muzycznymi i aktorskimi wcieleniami gwiazd. W każdy piątek o godzinie 19:55 oglądający są świadkami nowych wyzwań i bacznie śledzą poczynania utalentowanych uczestników. W programie nie brakuje emocji, wzruszeń oraz wielkich zaskoczeń.

Popisy uczestników w trwającej edycji ocenia jury w składzie: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąssowski.

Zobacz również:

Andrzej Nejman wygrał ósmy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Piotr Gąsowski wybrał zwycięzcę odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! "To jest twój najlepszy występ ze wszystkich"

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Marta Bijan jako emocjonalna Olivia Rodrigo. Jak występ spodoba się jurorom?

Do mediów właśnie trafiła zapowiedź najnowszego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym jedna z uczestniczek sięgnie po repertuar przedstawicielki młodego pokolenia w popie, która szturmem podbija światową scenę. Marta Bijan wykona na scenie poruszającą piosenkę "Traitor", wcielając się w postać Olivii Rodrigo.

Okazuje się, że emocjonalny i niezwykle intymny utwór idealnie trafił w gusta uczestniczki. Osobista opowieść Olivii Rodrigo stała się bliska także Marcie. Polskiej wokalistce zależało więc bardzo na wykonaniu kompozycji w zgodzie zarówno z oryginałem, jak i z własnym sercem. Jak jej poszło?

"To było poruszające. Ja mam wrażenie, że to była twoja piosenka, że to ty ją napisałaś. Wielki komplement za to. Bardzo, bardzo się cieszę" - komentował tuż po występie Stefano Terrazzino. Pozostali jurorzy również zachwycili się muzyczną interpretacją i aktorskim wcieleniem Marty Bijan, na co dowodem były ich owacje na stojąco.

Marta Bijan i jej poprzednie wcielenia w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Marta Bijan ma już za sobą kilka wcieleń w gwiazdy światowego popu - zaprezentowała się m.in. jako Rita Ora w szóstym odcinku czy Sabrina Carpenter w drugim odcinku. Cztery tygodnie temu spróbowała swoich sił także w roli polskiej wokalistki - Sarsy - a występ z piosenką "Zapomnij mi" przyniósł jej zwycięstwo.

Po występie Marty Bijan w roli Olivii Rodrigo jurorzy wstali z krzeseł!Polsat

Najnowsze