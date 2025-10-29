Trwa 22. edycja show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który zadebiutował na antenie Polsatu w 2014 r. i od ponad dekady zachwyca widzów nieoczywistymi, muzycznymi i aktorskimi wcieleniami gwiazd. W każdy piątek o godzinie 19:55 oglądający są świadkami nowych wyzwań i bacznie śledzą poczynania utalentowanych uczestników. W programie nie brakuje emocji, wzruszeń oraz wielkich zaskoczeń.

Popisy uczestników w trwającej edycji ocenia jury w składzie: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąssowski.

Marta Bijan jako emocjonalna Olivia Rodrigo. Jak występ spodoba się jurorom?

Do mediów właśnie trafiła zapowiedź najnowszego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym jedna z uczestniczek sięgnie po repertuar przedstawicielki młodego pokolenia w popie, która szturmem podbija światową scenę. Marta Bijan wykona na scenie poruszającą piosenkę "Traitor", wcielając się w postać Olivii Rodrigo.

Okazuje się, że emocjonalny i niezwykle intymny utwór idealnie trafił w gusta uczestniczki. Osobista opowieść Olivii Rodrigo stała się bliska także Marcie. Polskiej wokalistce zależało więc bardzo na wykonaniu kompozycji w zgodzie zarówno z oryginałem, jak i z własnym sercem. Jak jej poszło?

"To było poruszające. Ja mam wrażenie, że to była twoja piosenka, że to ty ją napisałaś. Wielki komplement za to. Bardzo, bardzo się cieszę" - komentował tuż po występie Stefano Terrazzino. Pozostali jurorzy również zachwycili się muzyczną interpretacją i aktorskim wcieleniem Marty Bijan, na co dowodem były ich owacje na stojąco.

Marta Bijan i jej poprzednie wcielenia w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Marta Bijan ma już za sobą kilka wcieleń w gwiazdy światowego popu - zaprezentowała się m.in. jako Rita Ora w szóstym odcinku czy Sabrina Carpenter w drugim odcinku. Cztery tygodnie temu spróbowała swoich sił także w roli polskiej wokalistki - Sarsy - a występ z piosenką "Zapomnij mi" przyniósł jej zwycięstwo.

Po występie Marty Bijan w roli Olivii Rodrigo jurorzy wstali z krzeseł! Polsat