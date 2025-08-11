W jesiennej ramówce na antenę Polsatu powróci uwielbiany przez Polaków program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Najnowsza, 22. edycja programu wystartuje w piątek, 5 września, o godzinie 19:55.

W roli prowadzących zobaczymy Agnieszkę Hyży oraz Maćka Rocka, za stołem jurorskim zasiądą z kolei Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska oraz Piotr Gąsowski.

W największe gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki w tej edycji wcielą się Julia Żugaj, Edyta Herbuś, Natalia Muianga, Marta Bijan, Kamil Studnicki, Modest Ruciński, Krystian Ochman i Andrzej Nejman.

"TTBZ": Kamil Studnicki przed rozpoczęciem programu

Przed rozpoczęciem tegorocznej edycji Kamil Studnicki odpowiedział na kilka pytań na temat programu. Co było dla niego największym zaskoczeniem? "Już samo obejrzenie studia od kulis było dla mnie wielkim wydarzeniem. Jako fan programu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' początkowo czułem się jak dziecko, które weszło pierwszy raz do wesołego miasteczka" - stwierdził.

Nie był w stanie wskazać swojego ulubionego jurora. "Powiem przewrotnie, bez wymieniania nazwisk grona naszego cudownego jury.. Dla mnie najważniejszym i jedocześnie ulubionym jurorem był mój tata, który zawsze wprost mówił mi, co w danym występie kupuje, a co mu nie pasuje" - zdradził.

Kiedy w pełni czuje się gwiazdą, w którą się wciela? "Proces nakładania maski, charakteryzacji i kostiumu jest takim momentem - kiedy namacalnie wykluwa się postać i zaczynam ją widzieć. Wtedy już swobodnie chodzę jej krokiem i swobodnie rozgaszczam się w tej postaci" - opowiadał. Wskazał również moment, który był dla niego najtrudniejszy. "Myślę, że zrobienie salta w trakcie występu, w którym się śpiewa na żywo, to ten moment, kiedy sam byłem sobą zaskoczony" - mówił. Dodał również, że największym wsparciem w trakcie programu byli dla niego przyjaciele oraz rodzina.

"Poczułem, jak wiele mogę się jeszcze nauczyć, jak trudno mi odpuścić, bo wkrada się perfekcjonizm, i że to już jest ten moment, kiedy potrzebuję dużych wyzwań scenicznych" - podsumował swoją przygodę w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

