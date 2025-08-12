"Nie spodziewałam się przede wszystkim tego, że będę umiała tak czysto zaśpiewać (śmiech) a tak na poważnie, Warto było przekonać się po raz kolejny, ile można wypracować ciężka, solidną pracą. A poza tym, zdziwiłam się też, że bycie mężczyzną tak bardzo mi się spodoba" - mówiła Edyta Herbuś o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Zapytana o swojego ulubionego jurora, stanowczo odpowiedziała: "Pani Małgosia Walewska- za empatię, przenikliwość i serdeczność".

Edyta Herbuś o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

"Każdy dzień prób przybliżał mnie do moich postaci. Kiedy czytałam życiorys, poznawałam konkretny utwór muzyczny, potem szukałam konkretnej barwy głosu, ruchu w ciele. To było za każdym razem tak samo fascynujące. Uwielbiam ten proces twórczy, w którym spotykają się moje pasje: ruch, taniec, aktorstwo i teraz jeszcze coraz bardziej świadomy głos. A najmocniej czułam postać na ostatnim etapie- kiedy oswoiłam już wszystkie poprzednie, czyli etap przyklejania maski i kostium. Na tym etapie, to już było jakieś "kosmiczne" połączenie!" - opowiadała tancerka o swoim procesie transformacji w gwiazdę.

Udział Herbuś w "TTBZ" pełen był nie tylko zaskoczeń, ale i wyzwań. Tak aktorka mówiła o swoim największym wyzwaniu w programie: "Wokal, układ taneczny, zadanie aktorskie, kreacja sceniczna...? To jeden z odcinków, który kosztował mnie mnóstwo pracy, nauki nowego języka, połączenia tańca z czystym śpiewaniem.

Nie brakowało jednak wielu pozytywnych momentów. Największą radość sprawiły jej: "Pierwsza postać męska, a potem duet.. uwielbiam wspólne tworzenie. I w tym programie przekonałam się po raz kolejny, że jestem w tym naprawdę dobra (śmiech)".

Wielkim wsparciem dla Edyty Herbuś okazał się być Krystian Ochman. Piosenkarz w trudnych chwilach służył pomocą: "Jest nie tylko wspaniałym artystą, ale też świetnym kumplem z dużym poczuciem humoru. A w trudnych dla mnie momentach okazał się tez wrażliwym, empatycznym chłopakiem, który potrafi wspierać".

"TTBZ" okazało się też być miejscem refleksji nad sobą oraz szansą na zdobycie nowych umiejętności: "Ja sobie tak dziś myślę, że po tym, jak dałam rade w tym programie to już mi nic nie będzie straszne (śmiech) Dowiedziałam się, jak pracować z głosem, żeby brzmiał dobrze, że jestem dobra w kabarecie, piosenkach aktorskich i że najlepiej bawię się poza rywalizacją. No i tego, jak bardzo nie lubię oceniania i porównywania z innymi… Poza tym, że do twarzy mi z męskimi postaciami, bo jak trzeba, potrafię poskromić swoją silną kobiecość".

Już od piątego września, w każdy piątek o godzinie 19:55 w Polsacie zobaczymy najnowsze odcinki "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

