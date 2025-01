Szósta edycja "The Voice Senior" trwa w najlepsze. 18 stycznia 2025 r. widzowie TVP będą mieli okazję zobaczyć kolejny odcinek przesłuchań w ciemno. Nie zabraknie spektakularnych występów, mocnych wokali, ale także wzruszających historii uczestników, którzy po wielu latach starają się spełnić swoje muzyczne marzenia. W obecnym sezonie poczynania wokalistów oceniają Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Robert Janowski oraz Małgorzata Ostrowska .

Jedną z osób, która w sobotni wieczór zaprezentuje telewidzom swój talent wokalny, będzie Andrzej Grądkiewicz . Oprócz wyjątkowego głosu, muzyk może pochwalić się niezwykłym życiorysem. Od wielu lat pracuje jako technik energetyk i inżynier BHP, jednak stara się łączyć zawód z muzyczną pasją. Co ciekawe, pierwsze kroki na scenie stawiał u boku Beaty Kozidrak !

Zaczynał w kultowym Bajmie. Dziś powraca na scenę w "The Voice Senior"

W latach 70. Andrzej Grądkiewicz miał okazję współpracować z jeszcze początkującym zespołem Bajm . Uczestnik "The Voice Senior" dołączył do kultowej grupy dzięki ogłoszeniu w prasie.

"Przeczytałem w gazecie ogłoszenie, że zespół poszukuje basisty. Wziąłem instrument pod pachę. Umówiłem się z Jarkiem Kozidrakiem. On zagrał parę rzeczy na pianinie, ja na gitarze basowej. No i mówi: 'Dobrze, fajny jesteś. Będziemy ćwiczyć, będziemy grać i będziemy coś robić dalej'. No i ćwiczyłem z zespołem, który się nazywał Bajm" - wspomina.